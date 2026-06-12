Deschamps CT dell’Italia? Mbappé: “Sarebbe una terribile notizia”

A pochi giorni dall’esordio con la Francia ecco che Kylian Mbappé ha parlato a M6, raccontando come affronterà questo Mondiale e non solo.

A pochi giorni dall’esordio con la Francia ecco che Kylian Mbappé ha parlato a M6, raccontando come affronterà questo Mondiale e non solo. Una dichiarazione anche sulle voci che vogliono Didier Deschamps in lizza per il ruolo di CT dell’Italia.

Mbappé boccia Deschamps come CT dell’Italia

Queste le sue parole, riportare in un estratto da Alfredo Pedullà: “Firmerei con il pennarello indelebile per sollevare la coppa e rimanere a 0 gol. Sto diventando un giocatore esperto. È un vero piacere guidare i più giovani. Non insegnerò loro a giocare a calcio, ma l’aspetto emotivo di un Mondiale, il fatto che il mondo si fermi a guardarti, è qualcosa che bisogna saper gestire, senza perdere la calma. È fondamentale che ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

Costruire una squadra significa unire degli esseri umani, quindi è importante che nessuno si senta escluso”. Infine una battuta su Deschamps e le voci sul ruolo di CT dell’Italia: “Ho visto che si è parlato dell’Italia. Sarebbe brutto. Didier è francese, è nostro. Gli sto facendo pressione, affinché poi alleni solo club, vogliamo regalargli questa ultima Coppa del Mondo”.