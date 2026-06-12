Restyling Juve, via Comolli dentro Carnevali. Il saluto del francese e le prime parole del nuovo Ad bianconero

Addio a Damien Comolli, dentro Giovanni Carnevali: la Juventus ha annunciato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Vecchia Signora.

La Juventus ha ufficializzato la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale. La decisione del Consiglio di Amministrazione segue l’accettazione delle dimissioni di Damien Comolli, il quale percepirà una buonuscita di 850mila euro lordi; la società bianconera ha inoltre rinunciato a pretendere la restituzione del bonus d’ingaggio iniziale.

Carnevali nuovo ad della Juve: addio a Comolli, le prime parole

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali – Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero.

Il saluto di Comolli

I have decided to step down from my position of Chief Operating Officer of Juventus FC with immediate effect.

I would like to thank John Elkann and Exor for giving me the opportunity to work for this amazing football club.

I would also like to thank my colleagues at the club for… — Damien Comolli (@DamienJComolli) June 12, 2026



“Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato – ha detto Comolli su X -. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l’opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale”.

L’addio di Carnevali al Sassuolo

“Dopo 13 anni, lascio un club che considero casa. Desidero ringraziare la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, che mi hanno dato fiducia e l’opportunità di vivere un’esperienza umana e professionale unica. Ringrazio il Presidente, il Club in tutte le sue componenti e i tifosi per questi anni ricchi di emozioni. – Ha dichiarato Carnevali – Questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, con dei valori importanti su cui si è fondato il passato, si basa il presente e si costruirà il futuro. Il Sassuolo resterà una parte importante della mia vita e del mio percorso professionale. Auguro a tutti un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi successi”.