Lazio, mercato a saldo zero: i biancocelesti devono vendere per acquistare

La decisione della commissione incaricata della verifica dei conti conferma i vincoli per il club biancoceleste: anche nell’estate 2026 la Lazio dovrà impostare il mercato in uscita prima di poter acquistare nuovi calciatori.

Sarà un’altra sessione di calciomercato molto complicata per la Lazio e per i suoi tifosi. La squadra biancoceleste infatti anche in questo mercato dovrà fare una finestra trasferimenti a saldo zero come nella scorsa estate. Anche nell’estate 2026, i capitolini dovranno vendere prima di acquistare.

La decisione della commissione

La decisione è arrivata in queste ore dalla commissione incaricata per la revisione dei bilanci e del costo del lavoro nel calcio. Una notizia che conferma ancora le difficoltà del club romano in questi anni. Come Maurizio Sarri anche Gennaro Gattuso dovrà fare un’estate di grande pazienza e attesa sul calciomercato verso la prossima annata e i relativi rinforzi.

Il comunicato della Lazio

La Lazio ha annunciato la decisione della commissione attraverso un comunicato ufficiale sul suo sito. Il club biancoceleste, come un anno fa, ha preso atto delle decisione e dovrà adeguarsi.

Il comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.“.