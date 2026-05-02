Alle ore 18 Como e Napoli si affrontano sul Lago di Como per l’anticipo del sabato pomeriggio valevole per la 35^ giornata di Serie A. Match più importante per i padroni di casa in ottica Champions rispetto ai partenopei, ai quali mancano 3 punti per essere sicuri di qualificarsi. Segui su SPORTITALIA il live testuale con aggiornamenti costanti della partita.

Gli aggiornamenti di Como – Napoli

Ecco le formazioni ufficiali di Fabregas e Conte. Il Sinigaglia è pronto per spingere ancora una volta Nico Paz e compagni ad un’altra grande sfida, dopo la vittoria sulla Roma di qualche settimana fa e il pareggio sfiorato contro l’Inter. Ad arbitrare c’è Michael Fabbri, assistenti Baccini e Bahri. Al VAR Doveri.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Napoli (3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.