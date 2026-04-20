Dopo il pareggio interno rimediato contro l’Atalanta con marcatori Krstovic ed Hermoso, in casa Roma tiene banco il tema infortunati, con Wesley in primo piano.

I tanti fischi da parte del pubblico dell’Olimpico al triplice fischio hanno certificato l’inutilità ai fini della classifica del risultato maturato contro la Dea, che ha allontanato ancora di più i giallorossi dal quarto posto Champions League, adesso distante 5 punti e occupato dalla Juventus. A 5 giornate dalla fine di questa Serie A il distacco inizia ad aumentare per la Roma, obbligata a vincere nel prossimo turno, al Dall’Ara contro il Bologna. E sperare in un pareggio nella sfida di domenica a San Siro tra Milan e Juventus per tentare di rimettersi in corsa.

Roma, la situazione infortuni da Wesley a Pellegrini

Innanzitutto, Gasperini recupera finalmente l’esterno sinistro ex Flamengo: alla sua prima stagione in giallorosso è stato tra i punti fermi di Gasperini che infatti ne ha risentito a livello di risultati dopo la sua assenza. Durante l’ultima pausa delle nazionali, lo scorso 30 marzo, il brasiliano ha riportato una lesione muscolare al bicipite della coscia destra. Stop previsto di circa 3 settimane, sarebbe dovuto tornare per il weekend del 3 maggio contro la Fiorentina ma le tappe sono state anticipate. In quest’annata ha collezionato 34 presenze totali tra A ed Europa League con 4 reti all’attivo, tutte in campionato.

In queste settimane di assenza Gasperini ha alternato l’ex Liverpool Tsimikas, che non ha mai trovato la sua vera quadra a Trigoria e ha fallito il proprio rilancio dopo l’esperienza al Liverpool, e Rensch che ha mostrato alcuni limiti tecnici ma ha il colpo di testa come punto forte, suo infatti l’assist per Hermoso contro l’Atalanta.

Inoltre lo staff medico giallorosso farà un tentativo per recuperare Paulo Dybala: per l’argentino altra stagione falcidiata dai vari infortuni che, come al solito, ne hanno compromesso la continuità in campo.

La prossima settimana, invece, sarà il turno di Manu Konè che dovrebbe essere schierato nel monday night contro la Fiorentina. Mentre nel programma di recupero di capitan Pellegrini è segnata in rosso la partita contro il Parma: obiettivo mettere minuti sulle gambe per essere poi al top nel derby contro la Lazio di fine stagione.