Addio ad Alex Zanardi: l’ex atleta paralimpico aveva 59 anni

È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F.1), straordinario atleta paralimpico.
Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus, rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente: nei pressi di Pienza, in provincia di Siena, perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion che proveniva dalla direzione opposta. Dopo un intervento chirurgico complesso, ha vissuto gli ultimi anni lontano dai riflettori insieme alla famiglia.