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Addio ad Alex Zanardi: l’ex atleta paralimpico aveva 59 anni

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È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F.1), straordinario atleta paralimpico.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus, rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente: nei pressi di Pienza, in provincia di Siena, perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion che proveniva dalla direzione opposta. Dopo un intervento chirurgico complesso, ha vissuto gli ultimi anni lontano dai riflettori insieme alla famiglia.

Alex Zanardi
Zanardi, fan in lacrime: la notizia ha commosso tutti – Sportitalia.it (Screen YouTube)

 

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