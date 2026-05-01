Pescara, Insigne risponde alle polemiche sul rigore non tirato: “Basito da certe dichiarazioni. La squadra è al primo posto”

Il caso rigore accende il clima in casa Pescara: Lorenzo Insigne risponde alle parole del club dopo il ko con il Padova e prova a fare chiarezza davanti ai tifosi nel momento più delicato della stagione.

Le parole di Lorenzo Insigne, affidate ai social network, accendono il clima attorno al Pescara dopo la sconfitta sul campo del Padova, una gara che potrebbe pesare in modo decisivo nella corsa salvezza in Serie B. Il caso nasce dal rigore non calciato dall’attaccante e poi sbagliato dal compagno Russo, episodio che ha scatenato polemiche e tensioni interne.

Il presidente Daniele Sebastiani e lo staff tecnico avevano spiegato nel post partita che Insigne non se l’era sentita di presentarsi sul dischetto per un problema fisico. Una ricostruzione che, però, il giocatore ha voluto chiarire con un messaggio diretto e deciso, prendendo le distanze da quanto emerso.

Il messaggio social di Insigne

“Sinceramente sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato. Chi vive lo spogliatoio ogni giorno sa bene che certe decisioni nascono in un contesto preciso, fatto di rispetto, responsabilità e dinamiche di squadra che meritano di essere comprese prima di essere giudicate pubblicamente”.

La sconfitta del Pescara a Padova

Parole forti, che raccontano un malessere evidente e la volontà di ristabilire la propria versione dei fatti. Il rigore, arrivato sullo 0-0 al 70’, avrebbe potuto cambiare il destino della partita e forse dell’intera stagione del Pescara. Il penalty fallito da Russo ha lasciato il risultato in equilibrio fino ai minuti di recupero, quando Pastina ha firmato al 94’ il gol decisivo del Padova, un colpo durissimo per le speranze biancazzurre.

Il dispiacere di Insigne

Insigne ha voluto sottolineare anche l’impatto che certe dichiarazioni possono avere sull’ambiente: “Mi dispiace leggere parole che rischiano di creare confusione tra noi e soprattutto tra voi tifosi, che meritate chiarezza e verità”. Un passaggio che dimostra quanto l’attaccante tenga al rapporto con la piazza e alla necessità di mantenere compatto lo spogliatoio in un momento delicatissimo.

Il messaggio si chiude con una dichiarazione d’intenti che suona come una presa di responsabilità: “Da parte mia, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto, senza esitazioni”.

Ora il Pescara è comunque chiamato a ricompattarsi rapidamente, perché l’ultima giornata di campionato lascia spazio solo a una flebile speranza.