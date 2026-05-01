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Inter, ci siamo: i 3 casi in cui può vincere lo scudetto (anche perdendo col Parma)

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Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.

Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Domenica sera è prevista la sfida contro il Parma, allo stadio San Siro. La squadra di Chivu però potrebbe laurearsi Campione d’Italia anche prima di scendere in campo.

Inter, Christian Chivu
Inter, Christian Chivu

Inter Campione d’Italia se: i 3 casi

L’Inter di Cristian Chivu è ad un passo dalla vittoria del suo 21° scudetto. Domenica è prevista la sfida interna contro il Parma. I nerazzurri però potrebbero vincere il tricolore anche prima di scendere in campo.

Ecco i casi nei quali l’Inter può vincere lo scudetto questo fine settimana:

  1. Se vince contro il Parma
  2. Se pareggia contro Parma, ma il Napoli non vince contro il Como
  3. Prima di giocare se il Napoli perdesse contro Como e il Milan non vincesse contro il Sassuolo
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