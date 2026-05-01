Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.
Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Domenica sera è prevista la sfida contro il Parma, allo stadio San Siro. La squadra di Chivu però potrebbe laurearsi Campione d’Italia anche prima di scendere in campo.
Inter Campione d’Italia se: i 3 casi
L’Inter di Cristian Chivu è ad un passo dalla vittoria del suo 21° scudetto. Domenica è prevista la sfida interna contro il Parma. I nerazzurri però potrebbero vincere il tricolore anche prima di scendere in campo.
Ecco i casi nei quali l’Inter può vincere lo scudetto questo fine settimana:
- Se vince contro il Parma
- Se pareggia contro Parma, ma il Napoli non vince contro il Como
- Prima di giocare se il Napoli perdesse contro Como e il Milan non vincesse contro il Sassuolo