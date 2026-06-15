Spagna, debutto Mondiale negativo: colpaccio Capo Verde

Termina con un pareggio 0-0 l’esordio Mondiale della Spagna, Capo Verde ferma le furie rosse e centra un punto storico alla sua prima storica gara alla Coppa del Mondo.

Domina ma non passa la Spagna contro Capo Verde nella prima gara del gruppo H della Coppa del Mondo 2026. Stanotte il secondo match, quello tra Arabia Saudita e Uruguay. Una Spagna, priva inizialmente di Lamine Yamal e Nico Williams, dopo i problemi fisici accusati dai due che si affida a Oyarzabal da centravanti con Gavi e Ferran Torres ai suoi lati. Tante le occasioni create dalle Furie Rosse, stoppate da un super Vozinha, votato anche MVP del match, con il portiere che ha compiuto 40 anni il 3 di giugno e ha festeggiato oggi al meglio.

Le formazioni ufficiali

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabian; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. CT: De La Fuente.

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Sidney Cabral, Lopes, Borges; Duarte, Pina; Mendes, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento. CT: Bubista.

Spagna-Capo Verde, termina 0-0

Termina 0-0 l’esordio Mondiale di Spagna e Capo Verde con i Tubaroes che hanno sorpreso le Furie Rosse in questa prima gara in attesa della sfida di questa notte tra l’Arabia Saudita e l’Uruguay. Una gara quella tra i Campioni d’Europa e la formazione africana che ha visto i ragazzi di De La Fuente dominare a lunghi tratti creando diverse occasioni da gol. Poco prima dell’intervallo è stato Ferran Torres a sfiorare il gol, cross di Cucurella e traversa dell’attaccante del Barcellona. Passano pochi minuti e ancora Ferran Torres sfiora il gol scaldando i guantoni di Vozinha, poi MVP. L’estremo difensore si supera ancora poco dopo su Laporte.

Nella ripresa il copione è lo stesso con la Spagna che attacca e Capo Verde che si difende. E’ ancora Vozinha l’eroe di giornata. Nel finale di match prima ferma sotto porta Cucurella e in un secondo momento anche Oyarzabal che spreca però in malo modo. Al 90′ è allora Capo Verde ad avere la chance per vincere il match. Dany Borges incorna di testa ma non è fortunato e spedisce il pallone tra le braccia del portiere.