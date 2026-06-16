Juventus verso il nuovo corso Carnevali. Attesa per la CGUE su Agnelli, possibile terremoto. Infantino e il “fuoco amico”

La Juventus si prepara a una fase di profondo riassetto con Giovanni Carnevali al centro del progetto sportivo. L’idea è quella di costruire una squadra più equilibrata, fondata su sostenibilità economica, profili italiani e competenze tecniche consolidate.

Un’impostazione che punta a ridurre gli errori del recente passato e a riportare stabilità gestionale. In questo contesto si inserisce anche un richiamo culturale che torna spesso nel dibattito sul club: l’importanza di pochi giocatori davvero di livello internazionale affiancati da un nucleo italiano solido, capace di trasmettere identità e spirito bianconero, come sottolineato da Walter Veltroni in un suo recente editoriale, che trasmette al meglio cosa voglia dire costruire una squadra come la Juventus: campioni e giocatori italiani validi pronti a lottare, come tramanda la storia bianconera.

Il fattore di rischio: il tempo nel nuovo progetto Juventus

Ma il vero tema resta uno: il tempo. La Juventus deve ricostruire in fretta, senza però cadere nella trappola della fretta. Un equilibrio delicato che rischia di condizionare ogni scelta. In questi anni la Juventus ha preso e poi falciato tutto e tutti, da Cristiano Giuntoli, che era un ottimo professionista, fino a Comolli, che forse era meno adatto al calcio italiano.

In parallelo, la pressione interna aumenta: la richiesta dell’ambiente è quella di risultati immediati, ma la costruzione di un progetto tecnico stabile richiede programmazione.

È proprio questa distanza tra urgenza e progettualità a rappresentare uno dei principali ostacoli del nuovo corso bianconero.

La sentenza della CGUE su Andrea Agnelli e gli scenari possibili

La gestione del nuovo ciclo si intreccia anche con la dimensione extra-calcistica. Il 16 luglio è attesa una possibile svolta legata alla posizione di Andrea Agnelli davanti alla CGUE, una scadenza che potrebbe avere riflessi indiretti sul mondo Juventus e sulla sua governance futura.

In tanti attendono una sentenza che possa dare giustizia, rispondendo a quelle domande che molti si pongono per una presunta mancanza di trattamento uniforme tra la Juventus e le altre squadre.

Già nei mesi scorsi era arrivata una prima indicazione da parte dell’Avvocato Generale della Corte UE, Dean Spielmann, che aveva affrontato i principali aspetti della controversia.

Secondo Spielmann, una squalifica temporanea dall’attività sportiva può essere compatibile con la normativa europea, purché venga applicata sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori.

Anche sotto il profilo della concorrenza non sarebbero emersi elementi tali da considerare illegittime le sanzioni individuali inflitte ai dirigenti sportivi.

Qualora la Corte dovesse accogliere l’impostazione proposta da Spielmann, potrebbero aprirsi scenari nuovi per la giustizia sportiva italiana, chiamata a confrontarsi con principi europei che rafforzano il controllo dei giudici ordinari sulle sanzioni disciplinari.

Una decisione che potrebbe incidere profondamente sull’equilibrio tra autonomia sportiva e tutela dei diritti, con effetti destinati a estendersi ben oltre il solo caso Juventus.

Inter, Marotta, Infantino: il gap da colmare e le polemiche

Sul piano sportivo, la Juventus deve fare i conti con un gap ormai strutturale rispetto all’Inter, che negli ultimi anni ha consolidato un modello tecnico e gestionale più continuo ed efficace.

In questo scenario si inserisce anche il peso mediatico della figura di Beppe Marotta, oggi dirigente nerazzurro. Il tema non è tanto la relazione personale con l’ambiente bianconero, quanto la percezione pubblica di un vantaggio gestionale che si è trasferito da Torino a Milano, amplificando il divario tra i due club. Carnevali dovrà ridurre questo gap a tutti i livelli.

La Juventus si trova così dentro un crocevia complesso: costruire un progetto sostenibile, colmare il gap con le rivali e gestire tempi strettissimi senza perdere lucidità. Il nuovo corso è iniziato, ma la direzione definitiva dipenderà dalla capacità di tenere insieme programmazione e risultati immediati.

Chiudiamo con una battuta sul fronte internazionale. Hanno fatto discutere le parole di Gianni Infantino sull’Italia e sul suo sistema calcio. Un’uscita letta con ironia, forse eccessiva, da molti osservatori, soprattutto alla luce del fatto che proprio un suo giocatore, visto che da sempre Infantino si pone come tifosissimo nerazzurro, ha contribuito a negare alla Nazionale italiana la qualificazione all’ultimo Mondiale, rendendo ancora più contraddittorio il tono delle sue dichiarazioni, apparse totalmente fuori luogo. Un vero e proprio tradimento da “fuoco amico”.