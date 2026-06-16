In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 15 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

00.15 Live chiuso. Seguite tutte le notizie sul nostro sito.

00.08 La Roma considera Summerville come Pulisic: piani alternativi, non priorità. La valutazione dell’esterno del WestHam andrà alle stelle. I dialoghi con Greenwood (interessato) procedono nella speranza che l’esterno inglese abbia la pazienza di aspettare almeno una cessione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00.05 L’Atalanta farà una rivoluzione a centrocampo, ha obiettivi concreti che vi abbiamo svelato. Possiamo aggiungere che negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni sondaggi in direzione Nicolò Rovella, un centrocampista che Sarri stima senza alcun tipo di dubbio. Ma la posizione di Rovella è abbastanza chiara, non ha intenzione di lasciare la Lazio, lo ha detto anche a Gattuso. E vuole soprattutto ripartire bene dopo una stagione dj contrattempi e di infortuni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Napoli-Gila, offerta super ingaggio

00.00 Esclusiva: Gila–Napoli, offerta ingaggio superiore ai 3 milioni netti a stagione più bonus. Alla Lazio guadagna meno di un milione lordo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.55 Esclusiva: Njie piace anche al Lecce. E c’è concorrenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.35 Dybala, previsto un nuovo punto nel giro di 24-36 ore per arrivare ad una soluzione. Procedono anche i rinnovi di Celik e Pellegrini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.30 Provedel-Inter, in agenda nuovo incontro.

23.00 Vlahovic-Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di fare follie. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22.50 NicoPaz: dopo quanto svelato quattro giorni fa (sorprendente apertura Real), il Como ha sempre più fiducia! Tre strade: a) confermare le condizioni dell’ultima stagione e rivedersi tra un anno; b) il Real lo acquista e lo cede in prestito; c) il Como lo acquista, a condizioni da stabilire. Ma ora il Como è ottimista. Nico non esclude Palacios che sarebbe meno prioritario. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#NicoPaz: dopo quanto svelato quattro giorni fa (sorprendente apertura #Real), il #Como ha sempre più fiducia! Tre strade: a) confermare le condizioni dell’ultima stagione e rivedersi tra un anno; b) il Real lo acquista e lo cede in prestito; c) il Como lo acquista, a condizioni… https://t.co/kgrojSnF1h — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 15, 2026

21.40 Catanzaro al lavoro per il dopo Aquilani. Tra i nomi vagliati spiccano quelli di Nicola Corrent, Guido Pagliuca e Marco Turati. Così il nostro Gianluigi Longari.

21.30 Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo. Ha firmato fino al 2029.

Cambiaso, su di lui anche il Chelsea

21.00 Continua l’interesse esplorativo del Chelsea nei confronti di Andrea Cambiaso della Juventus, specie dopo la cessione di Cucurella. Il cambio della guardia in dirigenza, potrebbe mutare anche le prospettive di uscita. Il Barça resta la prima opzione per Cambiaso, seguito anche dall’Inter come alternativa a Marco Palestra. Così il nostro Gianluigi Longari.

🚨 Continua l’interesse esplorativo del Chelsea nei confronti di Andrea Cambiaso della Juventus, specie dopo la cessione di Cucurella. Il cambio della guardia in dirigenza, potrebbe mutare anche le prospettive di uscita. Il Barça resta la prima opzione per Cambiaso, seguito anche… https://t.co/twFv2ZGYnc pic.twitter.com/fyFrv0aigB — Gianluigi Longari (@Glongari) June 15, 2026

19.10 Pedullà: “La Pistoiese (Serie D) sta per scegliere il nuovo allenatore. La novità è che c’è stato un incontro negli ultimissimi minuti con Pierpaolo Bisoli (ultima esperienza alla guida della Reggiana) con accordo a un passo. La Pistoiese ha offerto un importante biennale è un programma molto ambizioso, l’allenatore ha completamente aperto e siamo agli ultimi dettagli”.

18:40 Era una notizia già nell’aria, ora la conferma: la Juventus ha riscattato Jeremie Boga dal Nizza.

16.45 Esclusiva di Alfredo Pedullà: “Luvumbo, forte interesse del Palermo. E il Maiorca lo vorrebbe ancora (dopo un breve periodo in prestito)”.

16.25 Esclusiva di Alfredo Pedullà: “Non solo Napoli e AZ (che spinge per un nuovo prestito). Su Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 del Bayer Leverkusen, c’è anche l’Atalanta. Il papà Cesare ha giocato a Bergamo”.

16.00 Longari: “Il Partizan Belgrado ha manfestato interesse per Chaka Traoré di proprietà del Milan“.

15:50 UFFICIALE – ATALANTA, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Dea.

15:40 Il Presidente dell’Eintracht alla BILD: “Nessuno del Milan ci ha contattato per Krösche. Non abbiamo segnali che facciano pensare che voglia lasciare prima della scadenza del contratto nel 2028”.

14:30 Atalanta, Sarri è arrivato a Zingonia: tutto pronto per le firme sui contratti.

13:16 Carrarese, per la panchina in pole Cioffi.

12:55 Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan. Per i dettagli dell’accordo CLICCA QUI

12:10 ESCLUSIVA SI – Mario Gila, la prima offerta del Napoli è di 15 milioni più bonus. La Lazio chiede di più e al vaglio c’è una contropartita tecnica. I nomi sono Rafa Marin, Beukema e Lucca.



11:20 Real Madrid C. F. e Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che è legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032.

11:00 Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in conferenza stampa: “Corvino ci ha detto il mercoledì post Genoa che avrebbe lasciato. Il tema della stanchezza è legittimo, ma ci ha oggettivamente spiazzato. Ci siamo dati appuntamento al sabato per provare a convincerlo, appurata la sua decisione ho chiamato Di Francesco per dirgli che la nostra priorità logica era il direttore sportivo e poi ho chiamato Trinchera. Lui si è posto lo scrupolo di voler prima parlare con Corvino con cui ha lavorato, un bel gesto. Ho chiamato una sola persona, Sean Sogliano, con cui ho avuto un incontro a Milano. Lo stimo e lo conosco bene, lui mi ha ribadito che per lui sarebbe stato un sogno lavorare a Lecce. Però al tempo stesso ha detto di avere un accordo attivo con il Verona e che, per orgoglio personale, non avrebbe voluto lasciare il club in B”.

9:30 Pedullà: “La Sampdoria deve scegliere l’allenatore e ci sono conferme sull’indiscrezione del Secolo XIX di ieri mattina. Fabio Pecchia è in pole, circa 24 ore dopo possiamo confermare l’attuale gerarchia e aggiungere che nelle prossime ore il club blucerchiato lavorerà per liberare l’allenatore legato ancora al Parma fino al 30 giugno 2027. La Samp ha avuto contatti con Possanzini, ma il primo nome è Pecchia. Quest’ultimo è stato accostato anche a un club di Serie A, notizia senza grande fondamento”.

Calciomercato, Amorim in pole per la panchina del Milan

8:30 Pedullà: “Siamo a metà giugno, aspettiamo gli annunci dal Milan in modo da cancellare un ritardo ormai insopportabile. Possiamo dire che Ruben Amorim viaggia sempre più spedito verso la panchina rossonera, confermando le indiscrezioni determinanti di ieri pomeriggio provenienti dal Portogallo. Le prossime ore saranno quelle giuste per definire i dettagli sulla base di un biennale da 3,5-4 milioni a stagione più bonus con possibile opzione per una terza stagione”.