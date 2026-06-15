Amorim-Milan, ci siamo. Dal Portogallo sicuri: “Tra oggi e domani la firma”

Il Milan si appresta ad accogliere il nuovo allenatore per la prossima stagione: sarà il portoghese Ruben Amorim.

I colleghi portoghesi di A Bola spiegano nel dettaglio i prossimi passaggi che Amorim effettuerà prima di diventare ufficialmente la guida del Diavolo. Il tecnico volerà già oggi, o al massimo domani, in Italia, per mettere nero su bianco l’accordo trovato con la dirigenza milanista. Un accordo che prevede la firma sul contratto biennale con opzione per una terza stagione a circa 3,5 milioni di euro di stipendio netto, con bonus su vittoria di trofei o qualificazione in Champions.

Voglia di riscatto

Per siglare l’accordo con il Milan, Amorim rinuncerebbe a un anno di emolumenti concordati con il Manchester United, club che lo aveva esonerato a gennaio. Amorim vanta una carriera da allenatore di alti e bassi. Se è vero che nel 2021 aveva riportato lo Sporting alla conquista del campionato dopo 19 anni di astinenza (successo anche nel 2022, ndr), l’esperienza alla guida dello United non è stata altrettanto fortunata. Adesso la voglia di riscatto, insieme al Milan.

Non solo l’allenatore, però. Il Milan deve completare anche la casella relativa al direttore tecnico e sportivo: i favoriti sono Krosche e Hardung.