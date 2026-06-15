Real Madrid, si pensa a un ritorno per lo staff tecnico: è una richiesta precisa di Mourinho

José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico.

José Mourinho sta costruendo il Real Madrid che verrà e avrebbe espresso una richiesta per il suo staff tecnico, con un ex calciatore dei Blancos – passato anche per l’Italia – che potrebbe presto raggiungere lo Special One.

Real Madrid, la richiesta di Mou per lo staff tecnico

Secondo Diario As, il ritorno di Khedira in bianco sarebbe una richiesta dello stesso Mourinho, pronto a ritrovare il tedesco in vesti diverse. Dopo aver indossato la maglia del Real per 5 stagioni, potrebbe iniziare una nuova avventura con gli stessi colori nello staff del portoghese.

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