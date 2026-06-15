Belgio-Egitto, Lukaku entra e salva i Red Devils

Un’autore propiziata da Romelu Lukaku regala un punto al Belgio contro l’Egitto salvando così i Red Devils da una clamorosa sconfitta all’esordio Mondiale.

Termina 1-1 la gara tra Egitto e Belgio che apre il Gruppo G del Mondiale 2026. Questa notte il secondo match del girone quello tra Iran e Nuova Zelanda. Gara sbloccata da Achour su assist di Mohamed Salah al 19′. Al 66′ il pari del Belgio propiziato dal subentrato Romelu Lukaku, autorete siglata dal difensore Mohamed Hany. Una gara a due volti, molto meglio gli africani nella prima frazione. Belgio cresciuto vertiginosamente nella ripresa e che ha sfiorato il pareggio anche in precedenza con Kevin De Bruyne che ha colpito il palo su calcio di punizione. Gara negativa per Doku, Trossard e De Ketelaere.

Le ufficiali

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. C.t. Rudi Garcia.

EGITTO (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Attia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Ashour, Zico; Marmoush. C.t. Hossam Hassan.

Lukaku riprende Achour

Prima frazione tutta a favore dell’Egitto. E’ Ashour a sbloccare la partita, assist di Salah e conclusione forte da fuori del centrocampista che supera Courtois. Continua ad attaccare l’Egitto senza segnare e nella ripresa cresce il Belgio. I Diavoli Rossi prima sfiorano il pari con De Bruyne, palo su calcio di punizione. Poi lo trovano davvero. Al 66′ minuto ci pensa Romelu Lukaku. L’attaccante era entrato da pochi secondi e scatena subito il panico. La sua scivolata a centro area crea una carambola con il pallone che sbatte su Hany e finisce in rete. 1-1. Nei minuti finali cresce il ritmo ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. Stanno Iran-Nuova Zelanda per chiudere la prima giornata del Gruppo G.