Mondiale, la curiosità della domenica: l’Olanda ‘cancella’ l’Eredivisie

Giornata di gol ed emozioni domenica 14 giugno nel corso delle quattro gare dei Mondiali che si sono disputate. Non mancano i numeri e le curiosità.

Sono state 19 le reti realizzate nelle quattro partite della giornata, per una media di 4,75 gol a incontro. Da segnalare il record di longevità di Manuel Neuer e ovviamente lo storico primo gol mondiale di Curaçao firmato da Comenencia. Ma la curiosità forse principale riguarda un primato dell’Olanda, che per la prima volta nella sua storia ha schierato ai Mondiali un undici iniziale senza alcun calciatore proveniente dall’Eredivisie.

Le parole di Koeman

Il CT dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato così dopo il 2-2 contro il Giappone: “Alla fine ero più contrariato: essere in vantaggio due volte e farsi raggiungere è frustrante. È triste, ma a mente fredda devo accettare il pareggio con filosofia”.

Koeman ha reso merito agli avversari: “Il Giappone è una squadra eccellente, capace di vincere partite importanti. Ma ho anche avuto la sensazione che per lunghi tratti avessero timore di noi”.

Il CT cerca di tenere la barra dritta per i prossimi impegni: “Non si può controllare tutto in una partita. Volevo la vittoria perché avrebbe dato serenità al gruppo, ma abbiamo segnato contro un avversario difficile e questo è importante”.