Il Venezia va avanti di due reti, si fa rimontare dallo Spezia ultimo in classifica ma festeggia lo stesso la promozione in Serie A.

La formazione di Giovanni Stroppa torna in Serie A con una giornata d’anticipo: nonostante il doppio vantaggio non concretizzato, grazie ai gol di Yeboah e Sagrado, con la rimonta dello Spezia, il Venezia festeggia il ritorno in massima serie.

Le prime quattro in classifica di Serie B

Venezia 79 – PROMOSSO

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

All’ultima giornata sarà sfida tra Frosinone e Monza per aggiudicarsi la seconda piazza che equivale alla seconda promozione in A dopo quella del Venezia.

Finale folle

I lagunari si fanno riprendere, nonostante l’uomo in più ma sono comunque promossi grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Evita in extremis la retrocessione matematica con una giornata d’anticipo. Valoti e Artistico completano la rimonta dello Spezia negli ultimi venti minuti. I liguri vanno vicinissimi anche al colpaccio con Lapadula che si divora una grandissima occasione. Con la contemporanea sconfitta del Monza, ecco che il Venezia non deve nemmeno attendere l’ultima giornata per festeggiare.

Stroppa alla vigilia

Le parole di Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, alla vigilia: “Affrontiamo la gara con lo spirito di sempre, cercando di portare a casa il risultato attraverso quello che sappiamo fare. Ritrovo lo stesso campo e lo stesso arbitro di un anno fa, ma non guardo queste cose, non mi interessano. Sono totalmente concentrato sulla squadra e su quello che deve fare. Molte volte si dice che questo tipo di sfide si preparano da sole, noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro e la squadra è ben mentalizzata. Non voglio sminuire l’importanza della partita, ma in questo momento dobbiamo fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Domani abbiamo di fronte uno squadrone e ogni particolare farà la differenza”.