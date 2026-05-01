Yildiz: “Spalletti fantastico: non è soltanto un allenatore! Juve? Torneremo a vincere”

A tutto Yildiz: il numero 10 bianconero è stato intervistato soffermandosi sugli obiettivi a medio e lungo termine della Vecchia Signora.

Da Spalletti allo Scudetto: le parole di Yildiz

“Posso dire che è semplicemente fantastico. Con tutta la sua esperienza e la persona che è, ci dà tantissima forza ed energia ogni giorno. E spero che, adesso che resta con noi, potremo fare tante belle cose insieme. Cosa riesce a dare? Non riesco nemmeno a spiegarlo. In ogni allenamento dà il 100%. Viene nel nostro spogliatoio, è sempre vicino al campo, scherza con noi. Non è soltanto un allenatore, è anche una bella persona con cui ti senti a tuo agio. E penso che questo ci dia tanta forza per andare in campo e restituirgli qualcosa di positivo.

Tricolore? Prima di tutto sono davvero felice di essere qui. Sono felicissimo dei miei compagni. Questo è tutto quello che posso dire. E sono sicurissimo che in futuro torneremo a vincere. Possiamo solo dare il massimo, restare concentrati e cercare di vincere tutte le partite in futuro”.

La 10 e McKennie

“Quando giochi a calcio, sai che il numero più bello in campo è sempre il 10. Ho sempre voluto giocare con il numero 10 fin da giovane, e ricevere quel numero così presto qui alla Juventus è stato tipo: “wow”. Quando ho ricevuto il messaggio ero davvero, davvero felice. Ovviamente è una grande responsabilità, ma fino ad ora penso di averla gestita bene. Spero di continuare così”.

Poi aggiunge: “Cerco di essere professionale, fare le cose nel modo giusto, dormire abbastanza, fare colazione qui al centro di allenamento. E basta. Sono felice della mia stagione. Non è ancora finita, quindi spero di poter migliorare ancora le mie statistiche entro la fine della stagione. Il texano? Prima di tutto, a livello calcistico, posso dire che anche con Spalletti sta brillando. È davvero uno dei migliori giocatori in questo momento ed è importantissimo per noi. Quello che fa in campo è incredibile: è creativo, può andare in avanti, può stare dietro, corre tantissimo. Posso solo parlare bene di lui”.