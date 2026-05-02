Allo stadio Sinigaglia poche vere occasioni da rete: Como e Napoli si annullano e la sfida d’alta classifica finisce solo 0-0. La squadra di Fabregas vede il sogno Champions allontanarsi ancora. Ora all’Inter basterà un punto per vincere lo scudetto.
Allo stadio Sinigaglia poche vere occasioni da rete: Como e Napoli si annullano e la sfida d’alta classifica finisce solo 0-0. La squadra di Fabregas vede il sogno Champions allontanarsi ancora. Ora all’Inter basterà un punto in casa contro il Parma (domani a San Siro) per vincere lo scudetto.
Como-Napoli 0-0: la partita
Il “Sinigaglia” è stato il teatro di un match con poche vere occasioni da rete. Nel primo tempo, i lariani sono stati trascinati dalle invenzioni di Nico Paz, che ha messo Douvikas e Assane Diao soli davanti alla porta, nessuno dei due però ha fatto centro (salvataggi di Rrahmani e MIlinkovic-Savic). Di contro, il Napoli è apparso in netta difficoltà, affidandosi esclusivamente a isolati sprazzi di McTominay e Alisson Santos.
Nella ripresa il copione non è cambiato: il Como ha guidato il gioco sfiorando il gol con Jacobo Ramon e Baturina. Nonostante i cambi, tra cui l’ingresso di Morata per i padroni di casa e l’uscita di un opaco De Bruyne per gli ospiti, la gara si è fatta nervosa e spezzettata. Nel finale, il Napoli ha rischiato il colpo: all’84’ un potente mancino di Politano si è stampato sul palo, strozzando in gola l’urlo di gioia azzurro e sancendo un pareggio che sta stretto ai lariani.