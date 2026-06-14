Mondiali 2026: il Marocco ferma il Brasile, vince la Scozia. La Turchia KO a sorpresa, l’Australia si impone 2-0

Si sono giocate nella notte italiana da mezzanotte alle 6:00 del mattino altre tre partite dei Mondiali 2026. Dopo il pareggio a sorpresa della Svizzera contro il Qatar, esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti fermato sull’1-1 dal Marocco. Poi la Scozia e l’Australia hanno superato in seguito rispettivamente Haiti e Turchia.

Brasile-Marocco 1-1: Esordio con pareggio per Ancelotti

Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile si chiude con un 1-1 contro un ottimo Marocco al MetLife Stadium. Primo tempo: una frazione di gioco spettacolare e ad altissima intensità. Il Marocco sblocca il match grazie a un assist di Brahim Diaz per Saibari, che supera Alisson con un pregevole pallonetto. Il pareggio del Brasile arriva alla mezz’ora con un potente destro a giro di Vinicius. Poco prima dell’intervallo, Bounou nega il raddoppio a Paquetà, autore di una splendida sforbiciata. Nel secondo tempo i ritmi calano. Il Brasile ci prova subito e nonostante i quattro cambi rapidi inseriti da Ancelotti (Danilo, Fabinho, Cunha e Luiz Henrique), la mezz’ora finale scivola via senza grandi sussulti, con le due squadre che si accontentano del pareggio.

McGinn regala alla Scozia il debutto vincente contro Haiti

Buona la prima per la Scozia, che batte Haiti 1-0 nella gara d’esordio del Girone C. Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, a decidere l’incontro è una rete del capitano e trascinatore John McGinn, a segno al 28′ del primo tempo. Nonostante la fiera resistenza della selezione caraibica, gli scozzesi riescono a gestire il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti d’oro per la classifica del raggruppamento e iniziando nel migliore dei modi la propria avventura mondiale.

Debutto amaro per la Turchia, l’Australia vince 2-0

Inizio in salita per la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta 2-0 dall’Australia nel debutto mondiale del Girone D. I gol portano la firma del giovane attaccante del Watford Nestory Irankunda nel primo tempo e di Connor Metcalfe nella ripresa. Con questo successo, i “Socceroos” si portano in vetta al girone insieme agli Stati Uniti. Schiacciata dalle aspettative della vigilia, la Turchia ha faticato a rendersi pericolosa nonostante il possesso palla, venendo punita in contropiede nel primo tempo e colpendo un palo con Bardakci. Nella ripresa, l’ingresso di Yildiz non ha cambiato l’inerzia del match: sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, la nazionale turca è stata trafitta dal raddoppio definitivo degli australiani.