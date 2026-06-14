In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 14 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

10:30 L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riprende alcune parole del centrocampista della Juventus, Weston McKennie dopo l’esordio con il Paraguay: “Non ho sentito nulla di ciò che sta accadendo a Torino, ma io ho sempre fiducia nella mia Juve. Non ne ho parlato neanche con i miei compagni, al momento sono concentrato su questo torneo che è troppo importante per tutti noi. Quando finirà, poi potrò pensare al resto e occuparmi di Juve”.

10:00 L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Manu Koné, centrocampista della Roma, obiettivo di mercato dell’Inter: “Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà“.

9:00 Rangnick sul Milan che l’ha cercato prima del rinnovo con l’Austria: “Tre settimane fa si sono tenuti alcuni colloqui. Ho chiesto chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali. Ma da parte del Milan non c’era chiarezza”.

Calciomercato: Amorim si avvicina al Milan

8:00 Alfredo Pedullà: “Ruben Amorim e il Milan. Le indiscrezioni dal Portogallo del pomeriggio, che hanno svelato durata del contratto e proposta del club rossonero all’ex Manchester United, hanno trovato sempre più conferme nelle ultime ore. Amorim intanto è libero rispetto a Jaissle, particolare da non sottovalutare. Nel caso di Jaissle, a prescindere dal gradimento reciproco, ci sarebbe da trattare sulla clausola e i tempi slitterebbero. Jaissle va tenuto in corsa fino alla decisione definitiva, ma i fari maggiormente accesi oggi sono sempre più su Amorim che con lo Sporting CP ha proposto in calcio di grande spessore. La quotazioni di Glasner hanno resistito ancora un po’ dopo che Rangnick – dai primi giorni della settimana – si stava sempre più defilando perché la sua richiesta di totale autonomia cozzavano con la volontà del club rossonero (e di Ibrahimovic). In ulteriore e colpevole ritardo rispetto alla deadline annunciata da Cardinale, adesso il Milan si appresta a tirare le somme. E Amorim prende sempre più quota…”.