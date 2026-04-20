Superclasico, Paredes regala il successo al Boca Juniors – VIDEO

La 266^ edizione del Superclasico vede il trionfo del Boca Juniors che sbanca il Mas Monumental con il risultato di 0-1, rete di Paredes su calcio di rigore.
Un gol pesantissimo su rigore, festeggiato con le mani all’orecchio, “Topo Gigio“, stile Riquelme, siglato da Leandro Paredes decide il Superclasico n.266. Nel finale proteste del River per un contatto Blanco-Martinez Quarta, ritenuto troppo debole per assegnare un rigore. Accoglienza di fuoco del Mas Monumental con il lancio dei papelitos. Partita tesa e complicata da sbloccare che vede il Boca trovare il modo per farlo nel finale di primo tempo. Merentiel trova la deviazione con il braccio di Rivero, dopo intervento VAR, Dario Herrera assegna il penalty che Paredes trasforma per la vittoria. Xeneises ora terzi nel gruppo A a 24 punti. River Plate sempre secondo a -3 dall’Independiente Rivadavia.
Vince dal dischetto il Boca Juniors
Un rigore perfetto di Leandro Paredes in chiusura di primo tempo regala al Boca Juniors il successo nel Superclasico n.266. Rivediamo il penalty:
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Festa Boca Juniors
Le immagini della festa degli Xeneises:
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Cosa dice la classifica
La classifica del Torneo Apertura vede sempre il River Plate al secondo posto del Girone B a -3 dall’Independiente Rivadavia che ha però una gara in meno. River agganciato a 26 dall’Argentinos Jrs. Boca Jrs che con la vittoria contro i rivali sale al terzo posto del Girone A. Xeneises a -1 dal Velez secondo e a -3 dall’Estudiantes primo.