Belgio-Egitto, De Bruyne: “Ora riesco a godermi la nazionale”. Poi il giudizio su Salah

Ci sarà il 15 giugno il debutto al Mondiale per il Belgio di Kevin De Bruyne, che quest’oggi ha parlato nella consueta conferenza stampa.

Il leader dei Diavoli Rossi si è soffermato sullo stato di salute personale, facendo una considerazione sul gruppo: “Credo di trovarmi in un momento della mia carriera in cui riesco a godermi di più la Nazionale. Quando sei più giovane pensi solo a giocare, oggi invece comprendo davvero cosa significhi rappresentare il proprio Paese per la quarta volta in un Mondiale. È un onore essere ancora qui dopo circa sedici anni in Nazionale e significa che qualcosa di buono l’ho fatto”.

Il momento del Belgio

Come sta il Belgio? De Bruyne non ha dubbi: “Quello che ho visto in queste settimane è positivo. Le amichevoli sono andate bene e speriamo di vincere anche contro l’Egitto. La prima partita è sempre difficile e sarà sicuramente una gara molto dura”.

KDB e Salah

Non può mancare, ovviamente, un riferimento a Momo Salah, dopo tante battaglie in Premier League: “Sarà bello rivedere Momo. Lo conosco molto bene, abbiamo giocato uno contro l’altro per dieci anni e perfino i nostri figli frequentavano la stessa scuola. È una bravissima persona e sarà piacevole affrontarlo di nuovo come ai vecchi tempi”, ha concluso il calciatore.