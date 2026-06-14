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Belgio-Egitto, De Bruyne: “Ora riesco a godermi la nazionale”. Poi il giudizio su Salah

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Ci sarà il 15 giugno il debutto al Mondiale per il Belgio di Kevin De Bruyne, che quest’oggi ha parlato nella consueta conferenza stampa.

Il leader dei Diavoli Rossi si è soffermato sullo stato di salute personale, facendo una considerazione sul gruppo: “Credo di trovarmi in un momento della mia carriera in cui riesco a godermi di più la Nazionale. Quando sei più giovane pensi solo a giocare, oggi invece comprendo davvero cosa significhi rappresentare il proprio Paese per la quarta volta in un Mondiale. È un onore essere ancora qui dopo circa sedici anni in Nazionale e significa che qualcosa di buono l’ho fatto”.

Kevin De Bruyne, centrocampista Belgio
Kevin De Bruyne, centrocampista Belgio

Il momento del Belgio

Come sta il Belgio? De Bruyne non ha dubbi: “Quello che ho visto in queste settimane è positivo. Le amichevoli sono andate bene e speriamo di vincere anche contro l’Egitto. La prima partita è sempre difficile e sarà sicuramente una gara molto dura”.

KDB e Salah

Non può mancare, ovviamente, un riferimento a Momo Salah, dopo tante battaglie in Premier League: “Sarà bello rivedere Momo. Lo conosco molto bene, abbiamo giocato uno contro l’altro per dieci anni e perfino i nostri figli frequentavano la stessa scuola. È una bravissima persona e sarà piacevole affrontarlo di nuovo come ai vecchi tempi”, ha concluso il calciatore.

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