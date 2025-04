Boca Jrs, l’intervista in esclusiva a SI di Benjamin Kohan

In vista del Superclasico di questa sera ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia Benjamin Kohan, tifoso del Boca Jrs diventato famoso per il video fuori dallo stadio prima della finale di Copa Libertadores contro il Fluminenese.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

River Plate-Boca Jrs sarà visibile su Sportitalia questa sera alle ore 20.30. Dalle 20.00 ampio prepartita.