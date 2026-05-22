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Sudtirol-Bari, si salvi chi può: alle 20 il ritorno dei playout di Serie B

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Sudtirol e Bari si sfidano per l’ultimo atto della quota salvezza in Serie B. Il ritorno dei playout ci dirà chi riuscirà a raggiungere la salvezza.

Chi resta in Serie B? A questo interrogativo potremo rispondere tra circa due ore. Alle ore 20.00 il fischio d’inizio di Sudtirol-Bari, gara di ritorno del playout di Serie B. Si parte dallo 0-0 dell’andata. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali della sfida.

Longo Serie B 

Le formazioni ufficiali

Sudtirol (3-5-2): Adamonis, El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi S., Merkaj, Pecorino.

Bari (4-3-1-2): Cerofolini, Mantovani (, Odenthal, Nikolaou, Dorval, Braunoder, Maggiore, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao

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