ESCLUSIVA SI Atalanta, per il post-Ederson due nomi in cima alla lista

L’Atalanta perderà Ederson, diretto verso il Manchester United. Ma la Dea ragiona già sul possibile sostituto.

Doveva lasciare Bergamo già due anni fa Ederson, ma l’Atalanta rifiutò le avances dello United. Adesso, però, la musica è cambiata e il centrocampista si trasferirà, con tutta probabilità, dalle parti di Old Trafford per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da SPORTITALIA, la dirigenza della Dea reinvestirà i soldi ricavati dalla cessione di Ederson. Qualche idea è già stata abbozzata: piacciono molto Atta dell’Udinese (per il quale c’è molta concorrenza) e Da Cunha del Como, grande protagonista della volata europea dei lariani di Fabregas.

Palladino su Ederson

Raffaele Palladino, tecnico dell‘Atalanta, ha parlato dell’assenza di Ederson, finito nel mirino del Manchester United: “È stata una scelta concordata con il ragazzo perché c’è qualcosa a livello di mercato. Il fatto che un giocatore così sia seguito da un club così importante. Sapete perché sono andato via. Con la vecchia dirigenza avevamo visioni completamente diverse e io ho lasciato per il bene mio e della squadra. Mi piace pensare che con Firenze non sia finita”.