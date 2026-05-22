Juventus, piove sul bagnato: contro il Torino non ci sarà Yildiz

Settimana nerissima per la Juventus: dopo il ko con la Fiorentina arriva anche lo stop di Kenan Yildiz, fuori nel derby della Mole contro il Torino.

In casa Juventus è stata una settimana davvero molto complicata. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla sconfitta casalinga 0-2 contro la Fiorentina che ha compromesso in maniera pressoché definitiva le possibilità bianconere di andare in Champions League.

La Vecchia Signora, a prescindere dal risultato nel derby e dalla qualificazione alla massima competizione europea, ha passato una settimana pesantissima. Dalla quale è impossibile riemergere senza una rivoluzione societaria. Ma se non bastassero le già tante difficoltà dimostrate dai bianconeri, un vista del derby della Mole arriva un’altra cattiva notizia. Tra i convocati di Luciano Spalletti (che parlerà in conferenza stampa domani), non ci sarà Kenan Yildiz.

Yildiz out contro il Torino

Il numero dieci della Juventus, reduce da un periodo di grande difficoltà tecnica e soprattutto fisica, sarà assente nell’ultima gara stagionale all’Olimpico Grande Torino. Il turco della Juve paga un problema fisico al polpaccio accusato nell’allenamento di giovedì.

Yildiz dunque ha svolto gli esami nella giornata di oggi al J Medical, ma fortunatamente gli accertamenti non hanno rilevato lesioni muscolari. Tuttavia, per precauzione vista anche l’annoso problema al ginocchio, Yildiz non sarà della partita per Torino-Juventus. Un’assenza pesante per la squadra di Luciano Spalletti che deve vincere per poter anche solo sperare in una miracolosa qualificazione alla prossima Champions League.