ESCLUSIVA SI Roma, piace Summerville ma il sogno è Greenwood

La Roma vuole trovare gli accordi con i calciatori in scadenza (Celik, Pellegrini e Dybaka) e sta lavorando in tal senso.

La truppa giallorossa studia le mosse per il futuro. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, Joshua Zirkzee piace molto a Gasperini, che aveva fatto di tutto per averlo lo scorso inverno, ma con Malen centravanti il gradimento di sperimentare cose nuove lascia spazio (almeno per ora) alla necessità di prendere esterni forti. E quindi ci sono altre priorità. Un profilo che piace molto alla Roma è quello di Crysencio Summerville.

Chi è Summerville

Olandese classe 2001 del West Ham, sta vivendo (non per colpa sua) l’incubo retrocessione con il suo attuale club. La valutazione è di almeno 30 milioni più bonus, in caso di mancata salvezza potrebbe scendere appena un po’.

La Roma sa che ha tanto mercato, ma intanto ha chiesto informazioni e ha tenuto vivi i contatti con l’entourage.

Il sogno si chiama Mason Greenwood che lascerà Marsiglia per non meno di 50 milioni (se basteranno…) e che ha grande mercato non solo in Turchia. La Roma è alla finestra, dovrà fare una cessione illustre entro il 30 giugno, ma vuole prendere gente funzionale al calcio di Gian Piero Gasperini per un definitivo salto di qualità.

(FONTE ALFREDO PEDULLÀ)