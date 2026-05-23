Bologna-Inter, futuro di Italiano incerto: le probabili formazioni

Bologna e Inter si sfidano questo pomeriggio alle 18 per l’ultimo appuntamento dei rispettivi percorsi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni.

Inter campione d’Italia, il Bologna è andato al di sotto delle aspettative della vigilia di questo campionato e il futuro di Vincenzo Italiano è ancora tutto da scrivere. Ma questo tardo pomeriggio al Dall’Ara si scrive l’ultima pagina del presente. Per il futuro c’è tempo e Italiano ha parlato così del momento dei felsinei: “Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d’Italia ma capace di fare il double. Ci siamo allenati con il sorriso. Dispiace per Orsolini perché siamo riusciti a tutelarlo per tutta la stagione ma per domani lo perdiamo”.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.