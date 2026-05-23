Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Spalletti difende il progetto tecnico, respinge le voci sulle dimissioni e chiede una reazione forte dopo le ultime delusioni. Il tecnico punta tutto sul carattere della squadra e sull’importanza emotiva del derby.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha presentato il derby contro il Torino in conferenza stampa. Il tecnico ha tracciato un bilancio delle ultime settimane e rilanciando le ambizioni della squadra in vista dell’ultima gara stagionale di Serie A.

Un appuntamento delicato, reso ancora più importante dal peso emotivo della stracittadina e dalle recenti difficoltà incontrate dal gruppo.

Juventus, serve una reazione, l’ultima

L’allenatore ha chiesto una reazione immediata dopo il pareggio contro il Verona e la sconfitta contro la Fiorentina, due risultati che hanno lasciato amarezza soprattutto per il modo in cui sono maturati. “Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna dell’importanza della partita perché è un derby. Mi aspetto una bella reazione per una partita importante”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando come il valore della sfida vada oltre la semplice classifica.

Il momento difficile della squadra

Spalletti ha poi approfondito il momento vissuto dalla squadra, spiegando che il vero rammarico non riguarda soltanto i risultati negativi, ma soprattutto la perdita di identità mostrata nelle ultime uscite. “Il rammarico è per non esser riusciti ad essere noi stessi e non aver fatto la mole di gioco che ci aveva contraddistinto in questo ultimo periodo”, ha spiegato. L’allenatore ha rivendicato il rapporto costruito con il gruppo, basato sulla responsabilità e sulla fiducia reciproca: “Io ho sempre trattato la squadra da uomini e non da semplici esecutori”.

Spalletti prova a rasserenare l’ambiente

Nonostante le critiche e le tensioni degli ultimi giorni, Spalletti ha voluto ribadire la necessità di guardare avanti con equilibrio, senza farsi trascinare dall’emotività del momento. “Programmare significa avere il coraggio di guardare oltre il risultato, perché c’è sempre un progetto dietro”, ha affermato, ribadendo la volontà di costruire una squadra capace di competere per obiettivi importanti indipendentemente dall’accesso alla Champions League.

Mai pensato alle dimissioni

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al tema delle possibili dimissioni, argomento emerso con forza dopo gli ultimi risultati negativi. Il tecnico ha respinto con decisione ogni ipotesi di addio: “Dimissioni? Non mi è mai passato per la testa. Prima firma, firma, firma e poi adesso dimissioni, dimissioni, dimissioni”. Parole nette, che confermano la volontà di proseguire il percorso intrapreso insieme alla società.

Infine, Spalletti ha ribadito come il confronto con la dirigenza sia già programmato e come il progetto non possa essere stravolto da un singolo episodio: “Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato in un modo o in un altro, perché un episodio non può cambiare nulla”. Un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente, in vista di un derby che può rappresentare il punto di ripartenza.