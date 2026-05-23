ESCLUSIVA SI Le ultime novità sul futuro di Thiago Motta

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il futuro di Thiago Motta resta un rebus, nonostante le recenti voci che lo hanno accostato con forza ad alcuni club di Serie A.

Il giornalista ed esperto di mercato ha smentito seccamente i rumors legati alla Lazio: sebbene possa esserci stato un timido sondaggio, i matrimoni si fanno in due. Il tecnico esige infatti garanzie assolute sulla costruzione della squadra per non ripetere gli errori del passato, come avvenuto alla Juventus. Un’opzione gradita sarebbe potuta essere l’Atalanta — che lo aveva cercato in passato — ma oggi la “Dea” sembra orientata su altri profili, in primis Maurizio Sarri.

Quale futuro per Thiago Motta? Club esteri all’orizzonte

Con le porte delle big italiane momentaneamente chiuse, per Thiago Motta potrebbero riaprirsi le piste estere. Soluzioni in Premier League, Liga o Bundesliga rimangono concrete e potrebbero spingerlo a salutare, almeno per ora, il campionato italiano. Le cose nel calciomercato possono cambiare rapidamente, ma ad oggi lo scenario è tracciato: senza certezze progettuali, Motta è pronto a guardare oltreconfine.