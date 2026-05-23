Esclusiva SI Lazio, contatti con Gattuso. In lizza anche Palladino e Pisacane

Gattuso riflette sul futuro dopo la delusione Mondiale: contatti con la Lazio, mentre dall’estero arrivano nuove proposte. L’ex ct vuole ripartire soltanto da un progetto ambizioso e convincente, senza fretta di scegliere la prossima panchina della sua carriera.

Dopo la delusione per il mancato approdo al Mondiale con la Nazionale, Gennaro Gattuso è pronto a ripartire, ma soltanto davanti a un progetto convincente.

La delusione mondiale

L’ex commissario tecnico sta valutando con attenzione le opportunità per il proprio futuro, senza alcuna intenzione di accelerare i tempi. La ferita lasciata dall’eliminazione resta profonda, nonostante l’impegno totale profuso durante la sua esperienza in azzurro.

Le prime proposte

Nelle scorse settimane, come già raccontato, ci sono stati contatti con il Torino dopo le dimissioni dalla Nazionale. Il club granata aveva pensato a Gattuso come possibile guida tecnica per il futuro, ma non è stato trovato un accordo economico, soprattutto per quanto riguarda i costi dello staff. Una situazione che, almeno per il momento, non ha registrato sviluppi significativi.

Nel frattempo sono arrivate anche richieste dall’estero. In particolare, il club turco dell’Amedspor, fresco di promozione, ha avanzato una proposta che però difficilmente verrà approfondita dall’allenatore calabrese. Restano invece aperte altre possibili piste internazionali.

Contatti con la Lazio

La vera grande novità delle ultime ore riguarda però la Lazio. Secondo un’esclusiva di Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati contatti recenti tra il club biancoceleste e Gattuso. Dialoghi ancora preliminari, ma che potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. L’ex tecnico del Napoli sarebbe infatti entrato in una ristretta lista di candidati per la panchina laziale insieme a Raffaele Palladino e Fabio Pisacane.

Gattuso aspetta la proposta giusta, consapevole che la prossima scelta sarà fondamentale per rilanciare la propria carriera ad alti livelli.