Formula 1, tensione Russell-Antonelli nella sprint ma vince l’inglese. Ferrari, quinta e sesta

Russell conquista la sprint del Canada davanti a Norris e Antonelli al termine di una gara ricca di duelli e tensioni interne in Mercedes. L’italiano protesta dopo il contatto col compagno, mentre Ferrari resta lontana dal podio sul circuito di Montreal.

La sprint del GP del Canada sorride ancora alla Mercedes, che conquista la vittoria con Russell al termine di una gara breve intensa e combattuta. Sul tracciato di Montreal, però, il successo del britannico è stato tutt’altro che semplice, con i primi tre classificati racchiusi in meno di un secondo e mezzo e diversi duelli accesi che hanno infiammato la corsa.

La gara

Scattato dalla pole position, Russell ha mantenuto il comando grazie a un avvio perfetto, riuscendo subito a difendersi dagli attacchi del compagno di squadra Kimi Antonelli. Nei primi giri le due Mercedes sembravano avere un ritmo superiore rispetto alla concorrenza, tanto da costruire rapidamente un margine importante sulla McLaren di Lando Norris.

La gara, però, ha cambiato volto dopo appena sei tornate. Antonelli, convinto di avere il passo per attaccare il compagno, ha tentato il sorpasso all’esterno di curva 2. Russell ha difeso con decisione accompagnando l’italiano fuori pista, costretto a passare sull’erba. Via radio Antonelli ha chiesto una penalità per il compagno, ma i commissari hanno deciso di non investigare l’episodio.

Pochi istanti dopo è arrivato un altro momento chiave della sprint. Antonelli ha sbagliato la frenata alla curva 8, andando lungo e finendo nuovamente sull’erba. L’errore ha spalancato la porta a Norris, che si è preso la seconda posizione senza più lasciarla fino alla bandiera a scacchi.

Tensione tra le Mercedes

Russell ha così dovuto gestire la pressione costante del pilota McLaren, rimasto sempre entro il secondo di distacco senza però trovare lo spunto decisivo per tentare un vero attacco. Nel finale, invece, Norris ha dovuto guardarsi dal ritorno di Antonelli, ancora aggressivo all’ultimo giro con un tentativo all’esterno di curva 2 terminato nella via di fuga.

La tensione tra i due piloti Mercedes è stata evidente, tanto da spingere il team principal Toto Wolff a intervenire via radio per calmare gli animi in vista del debrief post-gara.

Ferrari indietro

Ai piedi del podio ha chiuso Piastri, davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Settimo Max Verstappen, mentre Lindblad ha conquistato l’ultimo punto disponibile con la Racing Bulls.