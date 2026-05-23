Torneo Apertura, domani la finale: River Plate-Belgrano su SI

Si disputerà domani sera al Mario Kempes di Cordoba la finale del Torneo Apertura 2026. La gara tra River Plate e Belgrano sarà trasmessa alle 20.30 su SoloCalcio.

E’ ora di finale, al Mario Alberto Kempes di Cordoba si affronteranno il River Plate di Eduardo Coudet e il Belgrano di Ricardo Zielinski. Due squadre che arrivano all’ultimo atto dopo un percorso completamente diverso. I Millonarios hanno chiuso al 2^ posto del gruppo B la fase regolare. Il Belgrano al 5^ posto a -3 proprio dal River. Nella fase a eliminazione diretta il River Plate ha poi eliminato il San Lorenzo ai rigori, il Gimnasia la Plata e il Rosario Central, entrambe ai tempi regolamentari. Il Belgrano ha eliminato il Talleres nel derby al Kempes, 1-0, e ha poi sconfitto Union 2-0 e Argentinos Jrs, quest’ultima ai tiri di rigore.

River Plate-Belgrano, si chiude il Torneo Apertura

Si disputerà domani sera al Mario Alberto Kempes di Cordoba la finale del Torneo Apertura 2026. Si affronteranno il River Plate di Eduardo Coudet e il Belgrano di Ricardo Zielinski. Due squadre che hanno iniziato il loro percorso nel Gruppo B. I Millonarios sono arrivati secondi a 29 punti, i Pirati 5^ a 26. Nella fase a eliminazione diretta il River Plate ha dovuto prima superare il San Lorenzo, rimontato 2 volte tra tempi regolamentari e supplementari e poi ai rigori. Per poi eliminare Gimnasia La Plata, 2-0 e Rosario Central, 1-0. Il Belgrano ha aperto invece gli ottavi al Mario Alberto Kempes, stadio della finale battendo i rivali cittadini del Talleres, allenato da Carlos Tevez. Ai quarti 2-0 all’Union. In semifinale successo agonico in rimonta ai rigori contro l’Argentinos Jrs. Ora la grande finale.

Corsi e ricorsi storici

Il 26 giugno 2011 il River Plate retrocedeva in Serie B perdendo la doppia sfida contro il Belgrano di Ricardo Zielinski. Oggi a distanza di quasi 11 anni i Millonarios hanno l’occasione di trasformare quelle lacrime di delusione e tristezza in lacrime di gioia e festa. Al Mario Alberto Kempes di Cordoba, affronteranno infatti proprio i Pirati alla ricerca di un trionfo che manca in patria dal 2023. Il Belgrano, invece non ha mai vinto un campionato argentino e sogna di farlo in casa dei rivali. Il Mario Alberto Kempes è infatti lo stadio del Talleres con il quale il Belgrano stesso ha vinto il Clasico di Cordoba nella prima gara dei playoff proprio al Kempes.

Non solo la gara si disputerà il 24/05. 24.05 è anche il minuto del secondo tempo in cui Pavone sbagliò il rigore nella gara di ritorno dello spareggio salvezza del 2011. Il Belgrano vinse 2-0 in casa e al ritorno al Monumental il River Plate non andò oltre l’1-1. Con l’attaccante che sbagliò il penalty del possibile 2-1 per i Millonarios. In quel Belgrano, come in questo era poi presente oltre all’allenatore Ricardo “Ruso” Zielinski anche il fantasista Franco “El Mudo” Vazquez, tornato a gennaio in argentina e desideroso di lasciare il segno. A distanza di quasi 11 anni ora, il River Plate vuole prendersi la sua rivincita. La gara sarà visibile su SoloCalcio.