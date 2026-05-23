Lazio-Pisa, Pedro all’ultima in biancoceleste regala 3 punti a Sarri

Vince 2-1 la Lazio contro il Pisa nella 38^ giornata di Serie A. Un successo importante per i biancocelesti che chiudono il campionato noni a 54 punti in classifica.

Termina 2-1 la gara tra la Lazio e il Pisa della 38^ giornata di Serie A. Vantaggio Pisa che porta la firma di Moreo al 23′ su assist di Aebischer. Al 33′ 1-1 dei ragazzi di Sarri. Segna Dele-Bashiru su assist di Reda Belahyane. 2 minuti ed è già 2-1. Assist di Noslin e rete di Pedro per il vantaggio biancoceleste. Lazio che chiude il suo campionato al 9^ posto a 54 punti, a -2 dal Bologna ottavo e -5 dall’Atalanta settima. Un’altra illusione per il Pisa che perde l’ennesima partita, la 24^ in questa sua stagione, chiudendo a 18 punti in classifica.

Pisa avanti, poi Dele-Bashiru e Pedro la ribaltano

Palo Lazio al 8′ minuto. Marusic entra in area di rigore e calcia stampando però il palo della porta di Semper. Gol Pisa al 24′. Recupero palla di Calabresi, cross di Aebischer e inzuccata vincente di Moreo che fa 7 in campionato. Primo gol in trasferta dell’era Hiljemark. Pisa che sfiora il 2-0 al 27′. Miracolo di Furlanetto su Angori. Al 33′ pareggio della Lazio. Tunnel di Belahyane su Aebischer, stop di Dele-Bashiru che calcia poi in porta e fa 1-1. 2-1 Lazio, Pedro porta in vantaggio i biancocelesti. La Lazio ribalta l’azione. Palla di Noslin per Pedro che trova il suo ultimo gol biancoceleste nella gara d’addio. Finisce 2-1 Lazio il primo tempo.

Vince 2-1 la Lazio

Al 50′ parata da futsal di Semper. Conclusione di Noslin neutralizzata dall’estremo difensore. Al 70′ occasione Lazio. Dialogano Pellegrini e Noslin che crossa al centro ma non trova compagni. Al 80′ ci prova il Pisa. Cross di Cuadrado a cercare Bozhinov che di testa non riesce a battere Furlanetto. Super chance Lazio al 90′. Maldini entra in area e calcia, Semper gli dice di no. Finisce 2-1 per la Lazio che chiude 9^ a 54 punti. Pisa ultimo a 18. 24 sconfitte stagionali.