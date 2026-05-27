Arbitri, nuova denuncia: “Voto negativo a Ferrieri Caputi”. Esposto in Procura

I colleghi della Gazzetta dello Sport forniscono un aggiornamento sul mondo arbitrale. Nel mirino ci sarebbe un esposto.

Un nuovo scandalo arbitri rischia di turbare l’Associazione Italiana Arbitri e il suo (nuovo) designatore, Dino Tommasi. Secondo Gazzetta.it, Guido Alfonsi ha inviato un esposto alla Procura Federale e al pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta alla Procura di Milano.

I sospetti

Sotto osservazione l’ultima giornata del campionato 2025-26. Alfonsi segnala che per Lazio-Pisa era stato designato l’osservatore Andrea Antonelli, poi mandato a Napoli-Udinese, mentre all’Olimpico è stato inviato Sandro Rossomando, inizialmente destinato al Maradona.

Una inversione ritenuta sospetta. Rossomando ha valutato Maria Sole Ferrieri Caputi, l’arbitro di Lazio-Pisa, con 8.40, punteggio insufficiente che avrebbe fatto uscire Ferrieri Caputi dalle prime 25 posizioni della classifica stagionale (Fonte: Gazzetta).