È il giorno della finale di Conference League: le probabili formazioni di Crystal Palace-Rayo Vallecano

Ci avviciniamo a grandi passi alla fine del mese di maggio e questa sera è tempo di finale di Conference League. Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfidano questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia. Calcio d’inizio alle 21:00.

Non era forse la finale più pronosticata quella tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, ma entrambe le squadre sono riuscite ad arrivare in fondo a questo cammino con grande determinazione e personalità. Diamo uno sguardo alla situazione relativa alle probabili formazioni: Rayo Vallecano recupera uno dei suoi giocatori fondamentali, Alvaro Garcia.

In casa Palace, invece, 3-4-2-1 con Henderson tra i pali; linea difensiva composta da Clyne, Lacroix e Canvot. Gli esterni di centrocampo sono Munoz e Mitchell, mentre la mediana è governata da Wharton e Kamada. In attacco, alle spalle di Mateta, pronti ad agire Sarr e Pino.

Le probabili formazioni

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Oliver Glasner.

RAYO VALLECANO (4-5-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, López, Isi Palazón, García, De Frutos; Alemão. All. Inigo Perez.

Il Crystal Palace sogna un altro titolo

Il Crystal Palace di Oliver Glasner sogna un altro titolo dopo la storica FA Cup conquistata nel 2025 contro il Manchester City. Dopo una fase di regular season altalenante, chiusa al 10° posto, gli inglesi, trascinati dai gol di Ismaila Sarr, capocannoniere del torneo con 9 reti hanno cambiato marcia eliminando avversari di spessore come Fiorentina e Shakhtar Donetsk.

Dall’altra parte c’è il Rayo Vallecano, vera rivelazione della competizione. La squadra di Íñigo Pérez, quinta dopo la prima fase, ha superato nella fase ad eliminazione diretta Samsunspor, AEK Atene e Strasburgo, quest’ultimo battuto con due vittorie per 1-0 in semifinale.

Le statistiche lasciano presagire un incontro con molte reti: il Crystal Palace ha segnato 25 gol nel torneo, il Rayo 22.

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