ESCLUSIVA – Udinese, il dt Nani: “Solet all’Inter? Nessuna trattativa. Davis non lo vendiamo, Atta e Zaniolo…”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, parla in esclusiva a Sportitalia della stagione dei friulani e delle mosse per il futuro.

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani, parla in esclusiva a Sportitalia della stagione dei friulani e delle mosse per il futuro. Sulla stagione ha spiegato: “Difficile fare meglio? Si prova sempre a pensare in alto, ma siamo contenti perché da tanto tempo non finivamo nella parte sinistra della classifica, abbiamo lanciato tanti giovani, lanciando italiani. Complimenti al mister, ai ragazzi, alla famiglia Pozzo che fa miracoli da 40 anni. Sono 4 le squadre, oltre all’Udinese, che sono state in A per 33 anni di fila come noi ora”.

Poi su mister Kosta Runjaic: “Chiarisco per l’ennesima volta: ha un contratto per un altro anno con noi, è contento con noi e noi siamo contenti con lui, stiamo già programmando la prossima stagione. Se vedete la sua storia è sempre rimasto tanto in un club. Con Runjaic non c’è alcun problema, il rapporto è tale che siamo tutti soddisfatti di questo matrimonio e speriamo che duri il più possibile”.

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Sul futuro di Solet: “I contatti con l’Inter? Con l’Inter non abbiamo mai parlato di Solet, con Ausilio ci conosciamo e parliamo di calciatori, come il giovane Marello. Mai fatto una trattativa per Solet. Prezzo? Mai fatto. Noi siamo andati dentro al discorso, non è adesso il tempo giusto. Piero (Ausilio) ci conosce, se vuole avere informazioni chiama e ci sediamo, abbiamo fatto tante operazioni, ma per Solet non abbiamo mai intavolato una trattativa”.

Poi ancora: “Noi siamo conosciuti come una squadra ‘venditrice’, io invece mi riconosco come una squadra che riconosce un talento, lo sviluppa, lo lavora per renderlo più forte, lo mette in mostra e inevitabilmente poi arrivano offerte. Noi non abbiamo la possibilità di fare colpi da 30-40 milioni. Lo facciamo con lo scouting, la programmazione e l’attenzione nello sviluppo dei giocatori. Noi li vorremmo tenere tutti, ma arrivano momenti in cui i giocatori ricevono offerte importantissimi e noi siamo costretti a valutarle. E noi possiamo reinvestire questi soldi in altre operazioni. È l’unico modo che abbiamo per competere con i grandi club. Siamo fieri del nostro modo di lavorare”.

Sui nomi più in vista: “Se chiedono Solet, Atta, Krisensen, Davis, Ekkelenkamp è una certificazione del nostro lavoro. Gliel’abbiamo detto al Napoli: “Prendetelo che vi fa sempre gol” (ride, n.d.r.). Si scherza, non offriamo noi i nostri giocatori. Ausilio? Ero in diretta tv, ho salutato Piero ma non abbiamo parlato di calciomercato. Dobbiamo essere preparati, avere sostituti per tutti i ruoli. Lo stesso Okoye, nella seconda parte è stato il migliore della Serie A. Poi le nuove leve, da Miller a Mlacic ad Arizala. Tranquillizzo i tifosi dell’Udinese: non andiamo in giro ad offrire i calciatori, ma ascoltiamo se fanno offerte sostituendo i partenti”.

Su Davis e Kristensen: “L’ultima chiamata ricevuta per loro? Hanno mercato, ma vale per tutti: non abbiamo necessità di vendere, ma se chiamano ascoltiamo. Questo vale per tutti, ma per Davis no: per lui neanche ci sediamo, lo vogliamo tenere con noi, è straordinario, ha fatto una gran coppia con Zaniolo e Atta. Ce li chiedono i calciatori, ma non abbiamo la voglia di rifare tutta la squadra. Poi ci sta che uno-due giocatori possano partire. Ma se non accade, ce li teniamo e ripartiamo più forte”.

Su Atta: “Se ha più mercato in Italia o all’estero? Devo dire che dall’estero i top club di Premier lo conoscono. Poi anche i top club italiani sanno che è forte, lo conoscono tutti. Certi giocatori non hai la necessità di venderli, devi stare tranquillo e aspettare se dovesse avere il club”.

Su Zaniolo: “Se vai su internet e scrivi “Zaniolo” vedrai 100 dichiarazioni sue, non ne troverai una in cui non ringrazi l’Udinese. Noi siamo stati importanti per lui e lui per noi, un matrimonio che da questo punto di vista ha funzionato. Non c’è l’intenzione di venderlo. Come per Runjaic, se lui è contento con noi e noi con lui perché mi devo spaccare la testa?”.

Sul proprio rinnovo: “Non ho tempo di respirare, figurati se penso a queste cose, ho da lavorare anche per il Watford, abbiamo mille trattative. Non è importante, è tale il rapporto con la famiglia Pozzo che al momento giusto ci siederemo e parleremo”.