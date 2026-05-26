Maldini: “Milan? Tutti conoscono il mio legame con il club”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di sabah.com.tr del rapporto con il candidato presidente del Fenerbahçe. Dichiarazioni anche sul Milan.

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di sabah.com.tr del rapporto con il candidato presidente del Fenerbahçe. Dichiarazioni anche sul Milan, con i rossoneri che stanno vivendo un momento complicatissimo dopo il licenziamento dell’intera parte sportiva.

Le parole di Maldini sul Milan

Queste le parole di Paolo Maldini, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club”.

Tifosi Milan contro tutti: due striscioni durissimi contro società e giocatori, salvati Allegri e Tare