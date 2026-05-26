Maldini: “Milan? Tutti conoscono il mio legame con il club”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di sabah.com.tr del rapporto con il candidato presidente del Fenerbahçe. Dichiarazioni anche sul Milan.
Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di sabah.com.tr del rapporto con il candidato presidente del Fenerbahçe. Dichiarazioni anche sul Milan, con i rossoneri che stanno vivendo un momento complicatissimo dopo il licenziamento dell’intera parte sportiva.
Le parole di Maldini sul Milan
Queste le parole di Paolo Maldini, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club”.
Tifosi Milan contro tutti: due striscioni durissimi contro società e giocatori, salvati Allegri e Tare
Terremoto Milan: i sostenitori contestano duramente la società fuori da San Siro e Casa Milan. Striscioni contro la squadra e Ibrahimovic, mentre vengono difesi Allegri e Tare dopo l’esonero. I dettagli della protesta.
Continua la dura contestazione dei tifosi del Milan nei confronti dei vertici societari, con un mirino particolare puntato su Zlatan Ibrahimovic. Nella serata di ieri, il gruppo organizzato “Old Clan Milano” ha manifestato il proprio dissenso esponendo due striscioni di fronte a San Siro e a Casa Milan, lanciando messaggi inequivocabili.
Tifosi Milan contro tutti: salvati Allegri e Tare
In nottata nuovi striscioni appesi dalla #CurvaSud davanti Casa #Milan e San Siro pic.twitter.com/nu0Ijk4dGi
— Milan Zone (@theMilanZone_) May 26, 2026
Il primo striscione ha preso di mira l’intero ambiente rossonero, unendo dirigenza e squadra in un unico giudizio: “Giocatori e società: tutti colpevoli”. Il secondo, invece, è entrato nello specifico delle recenti e clamorose vicende societarie. I tifosi hanno voluto prendere le difese dell’allenatore e del direttore sportivo, sollevati dai loro incarichi proprio ieri insieme a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Al contempo, l’attacco frontale all’ex attaccante svedese è stato durissimo: “Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto”. Un clima rovente che certifica una rottura profonda tra la piazza e l’attuale gestione del club.