C’erano una volta Milan e Juve… Dal dominio al declino, cause, motivi e non solo

C’erano una volta Juventus e Milan, simboli assoluti del calcio italiano ed europeo. Due società modello, capaci di vincere, innovare e rappresentare l’eccellenza sportiva davanti al mondo intero. Per anni sono state il punto di riferimento della Serie A, motivo d’orgoglio per milioni di tifosi.

Oggi, invece, la realtà è completamente diversa. Juventus e Milan stanno vivendo una delle fasi più difficili della loro storia recente, tra risultati deludenti, contestazioni e una sensazione generale di smarrimento che accompagna entrambe le squadre.

Stagioni da dimenticare tra sconfitte e scelte sbagliate

Le recenti battute d’arresto contro Fiorentina e Cagliari, due squadre ormai senza particolari obiettivi di classifica, rappresentano l’immagine perfetta del momento negativo vissuto dai due club.

Diventa persino complicato stabilire quale delle due abbia deluso maggiormente nel corso della stagione. Sia Juventus che Milan hanno mostrato limiti evidenti nella costruzione della rosa e nelle strategie adottate sul mercato. Investimenti sbagliati, soldi buttati, incapacità di contare nei palazzi che contano, errori arbitrali contro, con la Juventus che ha ottenuto il triste record di dieci punti persi per errori arbitrali.

Mercato sotto accusa e progetti senza continuità

Gli investimenti effettuati negli ultimi anni non hanno portato i risultati sperati. Molte operazioni si sono rivelate fallimentari, con giocatori pagati cifre elevate ma incapaci di incidere realmente sul rendimento della squadra.

Openda è il simbolo del fallimento bianconero, Jashari di quello rossonero.

La sensazione è che alcune decisioni siano state prese seguendo logiche poco comprensibili, forse troppo legate a numeri, algoritmi e strategie lontane dalla tradizione calcistica che aveva reso grandi questi club.

Nel frattempo continuano i cambi di allenatori, dirigenti e progetti tecnici, mentre il livello complessivo delle rose sembra progressivamente impoverirsi. Berlusconi avrebbe mai venduto Donnarumma, Tonali o Reijnders?

L’Avvocato Agnelli avrebbe mai accettato in silenzio lo scambio Inter-Juve con Bastoni?

Senza peso politico, arbitrale e senza identità

Un altro tema che preoccupa tifosi e addetti ai lavori riguarda il peso specifico che Juventus e Milan sembrano aver perso nel sistema calcio italiano.

Secondo molti osservatori, oggi altre realtà come Roma e Como appaiono più influenti sotto il profilo mediatico e politico. Una percezione alimentata anche da diversi episodi arbitrali controversi emersi nel corso delle ultime giornate di campionato. I casi di Parma-Roma, a confronto con Fiorentina-Juventus o Verona-Como, fanno rabbrividire rispetto a quanto successo alla Juventus.

Le discussioni non riguardano soltanto i risultati sul campo, ma anche una gestione arbitrale giudicata spesso incoerente. Episodi simili valutati in modo differente, espulsioni contestate e decisioni che hanno inciso su partite decisive hanno alimentato forti polemiche.

Questo, però, non può diventare un alibi per Juventus e Milan. Entrambe le squadre hanno disputato una stagione largamente al di sotto del proprio blasone e delle aspettative iniziali.

A rendere ancora più pesante il clima ci hanno pensato anche le ultime giornate di campionato, caratterizzate da tensioni, polemiche e un calendario considerato da molti poco equilibrato, soprattutto nella gestione di partite ad alto rischio, con derby inseriti alla fine che hanno fatto discutere.

La sensazione generale è quella di un campionato che, secondo numerosi tifosi, non abbia pienamente rispecchiato i valori tecnici visti sul campo durante l’intera stagione.

Serve una svolta vera.

Juventus e Milan si trovano ora davanti a un bivio fondamentale. Continuare ad accettare passivamente questa situazione rischia di allontanare ancora di più i due club dai vertici del calcio italiano ed europeo.

Per tornare competitivi serviranno idee chiare, scelte forti e una ritrovata identità sportiva. Perché la storia di Juventus e Milan merita ben altro rispetto alle difficoltà e alle delusioni viste in questa stagione.