Il 25 maggio 2026 sarà una data che rimarrà impressa nella storia del Milan: in un colpo solo la proprietà ha fatto piazza pulita fra dirigenza e allenatore. Ai tifosi rossoneri però non basta: compare uno striscione sotto la sede rossonera che invoca la cacciata anche di Zlatan Ibrahimovic. E Maldini può andare in Turchia.

Il 25 maggio 2026 sarà una data che rimarrà impressa nella storia del Milan: in un colpo solo la proprietà ha fatto piazza pulita fra dirigenza e allenatore. Ai tifosi rossoneri però non basta: compare uno striscione sotto la sede rossonera che invoca la cacciata anche di Zlatan Ibrahimovic. E Maldini può andare in Turchia.

Lo striscione dei tifosi del Milan: “Via anche Ibra”

“Non deve restare nessuno: via anche Ibra, subito“: recita così uno striscione sorretto da alcuni tifosi rossoneri di fronte a Casa Milan.

Attacco diretto a Zlatan Ibrahimovic dunque, dopo che in giornata sono stati mandati via l’allenatore Massimiliano Allegri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada.

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Maldini flirta con il Fenerbahce: “Futuro insieme”

Intanto Paolo Maldini posta su Instagram una foto con il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi: “Ho trascorso un periodo meraviglioso a Istanbul con Hakan Safi. Una grande intelligenza calcistica, un leader appassionato e, soprattutto, un vero amico. Abbiamo avuto ottime conversazioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro”, ha scritto Maldini.

Fra i commenti di tanti tifosi del Milan che invocano un suo ritorno a Milano, ne spunta uno di Rafael Leao, che ha scritto: “Leggenda”.

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La rivoluzione nel comunicato del Milan

Di seguito la nota stampa del club rossonero che annuncia le separazioni con Allegri, Tare, Furlani e Moncada: “Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A.

Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”.