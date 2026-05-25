Fiorentina, Dodo e il like sospetto alla Roma: indizio di mercato? – FOTO

Terminato il campionato ci si avvicina sempre di più all’inizio del calciomercato. In casa Fiorentina fa discutere un like di Dodo all’ultimo post della Roma.

Il contratto in scadenza nel 2027 di Dodo apre in casa Fiorentina alla possibile uscita del calciatore. Il rinnovo infatti non è mai arrivato e non è scontato che il calciatore trovi un’accordo con la società viola. Quest’estate potrebbe essere quindi quella della cessione. In quest’ottica ha attirato l’attenzione un like messo dallo stesso giocatore ad un post della Roma poi rimosso dallo stesso. Nella foto Gasperini e tutti i giocatori sono a tavola insieme dopo aver ieri centrato la qualificazione alla Champions League vincendo 0-2 a Verona.

Dodo-Roma, il like sospetto che fa discutere

A Firenze sta facendo discutere il like prima messo e poi rimosso da Dodo ad uno degli ultimi post della Roma su Instagram. Il club giallorosso ha messo una foto dei suoi giocatori intorno ad un tavolo mentre ascoltano il tecnico Gasperini che sta parlando. Tra i tanti like è spuntato anche quello, appunto, di Dodo. Un like dunque quanto meno sospetto e che fa pensare che il brasiliano segue con interesse le vicende giallorosse. Vicende che con il contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo che fino ad ora non si è ancora sbloccato potrebbero portare ad una cessione in estate del terzino.

L’ultimo anno di Dodo non è stato entusiasmante ma il brasiliano resta comunque un calciatore appetibile per molte squadre. L’ultima stagione ha visto la Roma puntare molto sugli esterni e il profilo di Dodo sarebbe perfetto per sostituire a destra Celik, a scadenza di contratto, con Wesley che ha cambiato posizione giocando principalmente a sinistra vista la lunga assenza di Angelino. L’esterno della Fiorentina, rappresenta quindi un profilo con le caratteristiche giuste per inserirsi perfettamente negli schemi di Gasperini, in vista di una stagione nella quale i giallorossi giocheranno la Champions League.

Il terzino viola tra i più veloci della Serie A

È Marco Palestra il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: in virtù di questo, l’esterno del Cagliari ha ricevuto il premio Frecciarossa Speed Award. Il calciatore lombardo si impone con una media di 27,96 Km/h, superando l’attaccante del Napoli Hojlund (27,92 Km/h) e il difensore della Fiorentina Dodò (27,77 Km/h). Così riporta l’ANSA.