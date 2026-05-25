UFFICIALE Conte-Napoli, è addio

Con un breve post pubblicato sui canali social del Napoli all’indomani della vittoria contro l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A, il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato la separazione dal tecnico Antonio Conte.

”Grazie” con la foto in primo piano dell’allenatore salentino che dopo due stagioni di successi saluta la Campania. Uno Scudetto e una Supercoppa Italiana per Antonio Conte che chiude la sua parentesi all’ombra del Vesuvio riportando il Napoli in Champions League con un secondo posto alle spalle dell’Inter.

Ufficiale: Antonio Conte non è più l’allenatore del Napoli



Una decisione che era già nell’aria da diverse settimane e che è stata spiegata minuziosamente nella conferenza stampa del Maradona post-Udinese insieme al presidente Aurelio De Laurentiis che da tempo è già al lavoro per trovare il sostituto di Antonio Conte.

Diversi i nomi sul taccuino del numero uno azzurro che avrà l’obbligo di trovare un erede all’altezza. Lo stesso tecnico salentino è stato acclamato da tutto lo stadio in occasione della 38a giornata di Serie A chiusa con una vittoria davanti al suo pubblico.