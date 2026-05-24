Suicidio Milan, in Champions League vanno Roma e Como vittoriose contro Verona e Cremonese. Lecce salvo

Roma e Como vincono le rispettive sfide in trasferta contro Verona e Cremonese e mandano all’Inferno sia la Juventus, che aveva compromesso la qualificazione perdendo contro la Fiorentina, e il Milan, clamorosamente sconfitto dal Cagliari a San Siro. Al Bentegodi finisce 0-2 con i gol di Malen ed El Shaarawy. A Cremona, il Como manda la Cremonese in Serie B con un perentorio 1-4: Rodriguez, Douvikas e una doppietta di Da Cunha rendono inutile il gol di Bonazzoli. Lecce, invece, salvo con la vittoria contro il Genoa 1-0 con il gol di Banda.

L’ultima serata di Serie A regala una serie incredibile di emozioni. Il Milan si suicida di fronte al suo pubblico a San Siro perdendo 1-2 contro il Cagliari, già salvo. Contemporaneamente, invece, Roma e Como si portano a casa la qualificazione alla massima competizione europea a braccetto facendo il loro dovere. Un’ultima giornata che segna un avvenimento storico nel calcio italiano: per la prima volta dall’introduzione della nuova Champions League (92/93) né Milan né Juventus parteciperanno alla massima competizione europea per club.

Harakiri Milan, Roma e Como senza problemi

Mentre a Milano Borrelli e Rodriguez ribaltano il gol iniziale di Saelemaekers, la squadra di Fabregas condanna la Cremonese alla Serie B, a prescindere dal risultato del Lecce. La squadra del tecnico spagnolo liquida la pratica in poco più di un’ora, poi dilaga. Nel frattempo, alla Roma serve un rigore di Malen per sbloccare il match, ma l’espulsione di Valentini spiana la strada al ritorno in Champions League della squadra della Capitale. Missione compiuta per Gian Piero Gasperini.

La Juve per la gloria

Due successi quelli di Roma e Como che rendono assolutamente ininfluente il risultato del derby della Mole. All’Olimpico Grande Torino, la gara è cominciata con un’ora di ritardo a causa degli scontri avvenuti all’esterno dello stadio. La Juventus comunque non è riuscita a battere nemmeno il Torino, facendosi rimontare il doppio vantaggio firmato da Dusan Vlahovic.

Lecce, che salvezza!

A Lecce, invece, la squadra di Di Francesco fa gioire il tecnico abruzzese reduce da tante, troppe delusioni. Banda porta avanti immediatemente i giallorossi che si salvano ancora e allungano la loro striscia record di permanenza in Serie A. Una grande stagione quella della formazione pugliese che è riuscita quasi sempre a tenersi fuori dalla zona retrocessione.