Milan, Furlani e Moncada in sede. Aria di rivoluzione?

Aria di rivoluzione in casa Milan. Furlani e Moncada sono arrivati a Casa Milan, pesanti ribaltoni già in giornata?

Aria di rivoluzione in casa Milan. Furlani e Moncada sono arrivati a Casa Milan, pesanti ribaltoni già in giornata?

Milan, aria di rivoluzione?

In casa Milan potrebbe esserci presto delle rivoluzioni. Il patron rossonero Gerry Cardinale si trova ancora a Milano e potrebbe optare per decisioni importanti. Si attendono nelle prossime ore le sue prime decisioni sulla nuova rivoluzione rossonera. A Casa Milan ci sono anche Furlani e Moncada, da capire se già oggi ci saranno ribaltoni importanti.

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