Milan, Furlani e Moncada in sede. Aria di rivoluzione?

Aria di rivoluzione in casa Milan. Furlani e Moncada sono arrivati a Casa Milan, pesanti ribaltoni già in giornata?
Aria di rivoluzione in casa Milan. Furlani e Moncada sono arrivati a Casa Milan, pesanti ribaltoni già in giornata?
Milan, aria di rivoluzione?
In casa Milan potrebbe esserci presto delle rivoluzioni. Il patron rossonero Gerry Cardinale si trova ancora a Milano e potrebbe optare per decisioni importanti. Si attendono nelle prossime ore le sue prime decisioni sulla nuova rivoluzione rossonera. A Casa Milan ci sono anche Furlani e Moncada, da capire se già oggi ci saranno ribaltoni importanti.
Suicidio Milan, in Champions League vanno Roma e Como vittoriose contro Verona e Cremonese. Lecce salvo
Roma e Como vincono le rispettive sfide in trasferta contro Verona e Cremonese e mandano all’Inferno sia la Juventus, che aveva compromesso la qualificazione perdendo contro la Fiorentina, e il Milan, clamorosamente sconfitto dal Cagliari a San Siro. Al Bentegodi finisce 0-2 con i gol di Malen ed El Shaarawy. A Cremona, il Como manda la Cremonese in Serie B con un perentorio 1-4: Rodriguez, Douvikas e una doppietta di Da Cunha rendono inutile il gol di Bonazzoli. Lecce, invece, salvo con la vittoria contro il Genoa 1-0 con il gol di Banda.
L’ultima serata di Serie A regala una serie incredibile di emozioni. Il Milan si suicida di fronte al suo pubblico a San Siro perdendo 1-2 contro il Cagliari, già salvo. Contemporaneamente, invece, Roma e Como si portano a casa la qualificazione alla massima competizione europea a braccetto facendo il loro dovere. Un’ultima giornata che segna un avvenimento storico nel calcio italiano: per la prima volta dall’introduzione della nuova Champions League (92/93) né Milan né Juventus parteciperanno alla massima competizione europea per club.
Harakiri Milan, Roma e Como senza problemi
Mentre a Milano Borrelli e Rodriguez ribaltano il gol iniziale di Saelemaekers, la squadra di Fabregas condanna la Cremonese alla Serie B, a prescindere dal risultato del Lecce. La squadra del tecnico spagnolo liquida la pratica in poco più di un’ora, poi dilaga. Nel frattempo, alla Roma serve un rigore di Malen per sbloccare il match, ma l’espulsione di Valentini spiana la strada al ritorno in Champions League della squadra della Capitale. Missione compiuta per Gian Piero Gasperini.