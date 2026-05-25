Conference League: finale inedita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Mercoledì a Lipsia inglesi e spagnoli si sfidano per conquistare il primo trofeo europeo della loro storia.

Una finale europea può cambiare la storia di un club. Per Crystal Palace e Rayo Vallecano, però, il solo fatto di essere arrivati fino a Lipsia rappresenta già un traguardo straordinario. Mercoledì sera, alle 21, inglesi e spagnoli si contenderanno la Conference League 2025/26 al Leipzig Stadium. La conquista del trofeo vale inoltre la qualificazione all’edizione 2026/27 dell’Europa League.

Conference League: finale inedita tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Come riporta Planetwin365.news, sarà il primo confronto ufficiale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Si tratta, inoltre, della prima finale europea per entrambe le squadre. Gli inglesi avevano partecipato all’Intertoto del 1998, mentre gli spagnoli vantavano come miglior risultato europeo i quarti di finale di Coppa UEFA nella stagione 2000-01.

Il Crystal Palace sogna un altro titolo

Il Crystal Palace di Oliver Glasner sogna un altro titolo dopo la storica FA Cup conquistata nel 2025 contro il Manchester City. Dopo una fase di regular season altalenante, chiusa al 10° posto, gli inglesi, trascinati dai gol di Ismaila Sarr, capocannoniere del torneo con 9 reti hanno cambiato marcia eliminando avversari di spessore come Fiorentina e Shakhtar Donetsk.

Dall’altra parte c’è il Rayo Vallecano, vera rivelazione della competizione. La squadra di Íñigo Pérez, quinta dopo la prima fase, ha superato nella fase ad eliminazione diretta Samsunspor, AEK Atene e Strasburgo, quest’ultimo battuto con due vittorie per 1-0 in semifinale.

Le statistiche lasciano presagire un incontro con molte reti: il Crystal Palace ha segnato 25 gol nel torneo, il Rayo 22.

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