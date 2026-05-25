Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 25 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutte le notizie
15:30 Alfredo Pedullà: “Gattuso sempre più Lazio. Confermato quanto raccontato in esclusiva due giorni fa: lunga call stamattina e base di intesa da perfezionare nei dettagli”.
15:00 Rimosso lo striscione contro la società del Milan.
14:00 Striscione della Curva Sud del Milan fuori dall’Hotel Four Season di Milano contro Gerry Cardinale.
Striscione della #CurvaSud
fuori dall’Hotel Four Season di #Milano contro Gerry #Cardinale.
Il messaggio è chiaro: “Cardinale go home: SHAME!”
via @MilanNewsit pic.twitter.com/aVRD8mEpfE
— Milan Zone (@theMilanZone_) May 25, 2026
13:40 Alfredo Pedullà: “Fabio Grosso resta un nome in evidenza nella lista Fiorentina come anticipato da Luca Cilli oltre due mesi e mezzo fa”.
13:00 Francesco Letizia: “In questo momento in corso in un hotel a Milano un incontro tra Gerry Cardinale e un gruppo di giornalisti scelti dal Milan in base alla loro politica comunicativa degli ultimi mesi: presente anche Zlatan Ibrahimovic. Furlani e Moncada sono in sede, Tare e Allegri non pervenuti”.
12:00 Il Napoli saluta il tecnico Antonio Conte con un post sui social: “Grazie mister”
11:30 Alfredo Pedullà: “Nesta sempre più prima scelta Avellino“.
11:00 Alfredo Pedullà: “Portiere Bologna: c’è anche Falcone, come anticipato, se Provedel (prima scelta) prenderà tempo”.
11:00 Alfredo Pedullà: “Basic: solo Venezia. Esclusiva confermata”