Sfilata Como, Nico Paz risponde ai tifosi che gli chiedono di restare

Il Como di Cesc Fabregas sfila per la città dopo la conquista dello storico quarto poso che vale la prima qualificazione in Champions League della storia del club. Pullman scoperto fra i tifosi, che fra gli altri invocano Nico Paz chiedendogli di restare. E lui risponde.

Il Como di Cesc Fabregas sfila per la città dopo la conquista dello storico quarto poso che vale la prima qualificazione in Champions League della storia del club. Pullman scoperto fra i tifosi, che fra gli altri invocano Nico Paz chiedendogli di restare. E lui risponde.

La risposta di Nico Paz ai tifosi

Il Como di Cesc Fabregas stasera ha percorso le strade della città a bordo di un pullman scoperto, per godersi l’abbraccio dei propri tifosi.

Sui lati del pullman si legge la scritta già vista sulle maglie indossate ieri dai giocatori a Cremona: “Como si dice Champions”. Cori e applausi per tutti, poi i tifosi invocano Nico Paz e gli chiedono di restare: “Nico resta con noi”. E lui infiamma il pubblico prendendo il microfono ed esclamando: “Questo è solo l’inizio, grazie Como”.