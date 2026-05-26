Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 26 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutte le notizie

12:00 Luca Cilli: “A breve Vincenzo Italiano comunicherà al Bologna l’intenzione di lasciare il club. Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta Grosso, però il vantaggio che ha la Fiorentina su di lui al momento non è colmabile”.

🔴🔵 A breve Vincenzo #Italiano comunicherà al #Bologna l’intenzione di lasciare il club. Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta #Grosso, però il vantaggio che ha la #Fiorentina… https://t.co/dMrZjxM2jN — Luca Cilli (@Luca_Cilli) May 26, 2026



11:45 Toma Basic sempre più Venezia.

11:30 Alfredo Pedullà: “Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi”. Poi aggiunge: “Italiano è accompagnato da chi cura i suoi interessi: aria di vertice, tutto confermato”.

11:25 Como è in visibilio per la storica qualificazione in Champions League. Proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, il presidente e proprietario del club, Suwarso, ha lanciato un chiaro messaggio di mercato: “Nico Paz deve restare con noi”. Immediata la replica del talento argentino: “Questo è solo l’inizio, preparatevi. Grazie Como”.

11:15 Alexandar Stankovic ha parlato del suo futuro con l’Inter al lavoro per riportarlo in Italia dopo la stagione con il Brugge: “Tra pochi giorni partirò per andare in nazionale, poi ci saranno le vacanze. Ci sarà tempo per parlarne”.

11:00 Alfredo Pedullà: “Palermo, conferme su Vagnati proposto (anche alla Sampdoria), ma sono in rialzo le quotazioni di un rinnovo del ds Osti. Dopo grandi investimenti, non si potrà più sbagliare”

10:05 Alfredo Pedullà: “Gattuso sarà probabilmente a Formello a metà della prossima settimana”.

10:00 Alfredo Pedullà: “Ignazio Abate resta un nome caldo per la panchina del Sassuolo. Anche il Torino, come anticipato, si è informato su Abate ma crescono le quotazioni di Alberto Aquilani“.

9:30 Canada: il Ct Marsch rinnova fino al 2030.

9:00 Genesio non è più l’allenatore del Lille.

Hoy decimos adiós a un trabajador incansable que se ha entregado hasta el último día y que ha brindado un trato exquisito a socios, aficionados y empleados. ¡Gracias, Alessio! Te mereces lo mejor. pic.twitter.com/UeaN4dDmFZ — C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 25, 2026



8:30 L’Osasuna cambia pelle dopo la permanenza in Liga: addio all’allenatore italiano Lisci.