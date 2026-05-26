Tifosi Milan contro tutti: due striscioni durissimi contro società e giocatori, salvati Allegri e Tare

Continua la dura contestazione dei tifosi del Milan nei confronti dei vertici societari, con un mirino particolare puntato su Zlatan Ibrahimovic. Nella serata di ieri, il gruppo organizzato “Old Clan Milano” ha manifestato il proprio dissenso esponendo due striscioni di fronte a San Siro e a Casa Milan, lanciando messaggi inequivocabili.

Tifosi Milan contro tutti: salvati Allegri e Tare

In nottata nuovi striscioni appesi dalla #CurvaSud davanti Casa #Milan e San Siro pic.twitter.com/nu0Ijk4dGi — Milan Zone (@theMilanZone_) May 26, 2026

Il primo striscione ha preso di mira l’intero ambiente rossonero, unendo dirigenza e squadra in un unico giudizio: “Giocatori e società: tutti colpevoli”. Il secondo, invece, è entrato nello specifico delle recenti e clamorose vicende societarie. I tifosi hanno voluto prendere le difese dell’allenatore e del direttore sportivo, sollevati dai loro incarichi proprio ieri insieme a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Al contempo, l’attacco frontale all’ex attaccante svedese è stato durissimo: “Allegri e Tare unici uomini veri. Ibra male assoluto”. Un clima rovente che certifica una rottura profonda tra la piazza e l’attuale gestione del club.