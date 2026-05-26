Argentina, ansia Messi? Le condizioni della Pulce dopo l’infortunio con l’Inter Miami

Paura per la “Pulce” durante il match dell’Inter Miami: ecco la diagnosi ufficiale sull’infortunio di Messi in vista del debutto mondiale dell’Argentina.

Ansia subito rientrata in casa Argentina, ma la prudenza resta massima. Durante l’ultimo match di MLS tra Inter Miami e Philadelphia Union di domenica 24 maggio, Lionel Messi ha fatto tremare i tifosi dell’Albiceleste chiedendo il cambio e toccandosi la gamba sinistra. Con l’inizio dei Mondiali ormai alle porte, il timore di un grave infortunio per il capitano ha immediatamente fatto il giro del mondo.

Il comunicato dell’Inter Miami sull’infortunio di Leo Messi

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il club della Florida, che ha diramato un comunicato ufficiale per fare il punto sulle condizioni della stella argentina: “Il capitano dell’Inter Miami è stato costretto a lasciare il campo domenica 24 maggio, durante la partita contro il Philadelphia Union, a causa di un fastidio fisico. Dopo ulteriori esami medici effettuati lunedì, la diagnosi iniziale indica un sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro. I tempi per il suo ritorno all’attività agonistica dipenderanno dai suoi progressi clinici e funzionali”.

Prudenza Mondiale: Argentina in ansia

Niente lesioni gravi, dunque, ma una gestione conservativa legata alla stanchezza muscolare. Una notizia che fa respirare il CT e tutto il popolo argentino: i campioni del mondo in carica faranno il loro esordio nella competizione il prossimo 17 giugno contro l’Algeria, per poi sfidare l’Austria il 22 e la Giordania il 28 all’interno del Gruppo J. Il conto alla rovescia è iniziato e l’evoluzione dei prossimi giorni sarà decisiva per riavere la Pulce al top della forma.